El favorito Alcaraz y la revelación Jódar, asalto español a las Finales ATP

Carlos Alcaraz - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Finales ATP, tradicional Copa de Maestros con los ocho mejores tenistas de la temporada, arrancan este domingo en Turín con el favoritismo del español Carlos Alcaraz por sus recientes victorias en Viena y París, y con otro español como Rafael Jódar dispuesto a explotar su condición de sorpresa del año.

Por sexta edición, el Inalpi Arena de la ciudad italiana será el encargado de coronar al Maestro, un título que se le resiste no solo a Alcaraz, sino al tenis español en general, ya que en hombres solo lo consiguieron Manuel Orantes (1976) y Álex Corretja (1998). El murciano llegó más lejos que nunca el año pasado, haciendo final para perder contra Jannik Sinner, su segundo título seguido.

La ausencia precisamente del italiano aumenta el papel de rival a batir de un Alcaraz que, en verdad, se lo ha ganado a pulso las últimas semanas. El jugador de El Palmar llega a Turín con nueve victorias seguidas y dos títulos, obtenidos en las capitales de Austria y Francia, y en la misma superficie dura y bajo techo que decide al Maestro.

El palmareño halló su mejor versión en el tramo final de la temporada más sufrida de su carrera por culpa de una lesión en la muñeca, durante el torneo de Barcelona, que se alargó cuatro meses. Alcaraz volvió en el US Open y luego en Tokio recuperó la senda de los títulos, que en 2026 había empezado con el Abierto de Australia.

El campeón de siete 'Grand Slams', de 23 años, llega más fresco que el año pasado y además en racha. La guinda de un trofeo muy codiciado, con permiso de la Copa Davis con España que vendrá después, pasa primero por un Grupo Ivan Lendl que comparte con el ruso Daniil Medvedev, campeón en 2020, y los debutantes Flavio Cobolli y Frances Tiafoe, rival el estadounidense para su estreno de este lunes.

Por el otro lado, en busca de semifinales, el Grupo John McEnroe lo comparten Jódar, el alemán Alexander Zverev, el también estadounidense Ben Shelton y otro debutante como el francés Arthur Fils. El madrileño, con cierta fortuna en el Masters 1000 de París y el favor definitivo del propio Alcaraz, se metió, a sus 20 años, en la cita de Maestros en su primera temporada en el Circuito ATP.

Solo cuatro jugadores ganaron más partidos en 2026 que el tenista de Leganés, quien incluso estrenó su vitrina con el título en Marrakech, jugó una final de Masters 1000 en Shanghái y otra en el ATP 500 de Washington. Jódar tendrá que mostrar su potencial desde el partido inaugural del torneo este domingo contra Zverev, número uno del mundo y dos veces campeón (2018 y 2021).

El alemán, aún digiriendo el precio de la gloria, tiene papeletas como candidato aunque su tenis bajó enteros tras haberse proclamado esta campaña doble campeón de 'grandes': Roland Garros y US Open. Por otro lado, Shelton acapara también focos, en clave española por tener ya junto a él a Juan Carlos Ferrero, extécnico de Alcaraz, y deportivamente por protagonizar el despegue de su carrera.