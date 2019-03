Federer e Isner se enfrentarán por el título en Miami

Publicado 30/03/2019 11:20:46 CET

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El suizo Roger Federer y el estadounidense John Isner se enfrentarán por el título en la final del torneo de Miami (Estados Unidos), segundo Masters 1.000 de la temporada, después de eliminar en sus respectivas semifinales a los canadienses Denis Shapovalov (6-2, 6-4) y Felix Auger-Aliassime (7-6(3), 7-6(4)).

Federer, actual número cinco del mundo y ganador en Miami en tres ocasiones -2005, 2006 y 2017-, mantuvo intacto su servicio y salvó las dos únicas oportunidades de rotura a las que tuvo que enfrentarse en el choque, ambas en el segundo juego del parcial definitivo, firmando un 91% de efectividad con su primer saque. Tres quiebres logrados en sus 11 puntos de 'break' le valieron para poner fin a la contienda en 72 minutos.

"Le dije a mis hijas antes de salir esta noche a la pista que él ni siquiera había nacido cuando yo ya estaba jugando en el circuito profesional", explicó Federer sobre Shapovalov, de 19 años. "Ellas hicieron cálculos y me dijeron: '¿Entonces este chico es tan joven?'. Y yo les dije: 'Es que yo soy muy viejo'. Pero está bien, eso te da un plus, no hay duda", bromeó.

Con ello, el helvético alcanza su quinta final del torneo norteamericano y la número 50 en torneos ATP Masters 1000, lo que le convierte en el nuevo líder de la estadística, desplazando al español Rafa Nadal, que se queda con 49.

Su rival en la final será el defensor del título, el 'cañonero' John Isner, que solventó en dos 'tie-breaks' su enfrentamiento con el joven Auger-Aliassime, de 18 años. El número 56 del ranking ATP tuvo que remontar en ambos sets; en el primero se vio obligado a defenderse al resto con 5-4 para su rival, y en el segundo también neutralizó un 5-3 con saque del canadiense.

En los siete enfrentamientos previos en el circuito entre Federer e Isner, el suizo domina 5-2, aunque el estadounidense se llevó el último duelo entre ambos, en octavos de final del Masters 1.000 de París en 2015 (7-6(3), 3-6, 7-6(5)).