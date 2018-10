Federer: "Tenemos que respetar a los recogepelotas"

Publicado 09/10/2018 15:15:47 CET

SHANGHAI (CHINA), 9 Oct. (Reuters/EP) -

El tenista suizo y número dos del mundo, Roger Federer, habló de la polémica surgida tras la reacción de Fernando Verdasco con un recogepelotas del torneo de Shenzhen (China) y afirmó que "los jugadores de tenis deben respetar" a estas personas, habitualmente menores de edad, aunque también recordó que "no sea fácil" en algunas ocasiones para cada tenista "controlar sus emociones".

"Claro que siempre quieres respetar a los recogepeloatas por lo que son y por el gran trabajo que están haciendo. Pero no es fácil para todos y cada uno de los jugadores controlar sus emociones exactamente", confesó Roger Federer este martes ante los medios en Shanghai (China) donde va a competir en el penúltimo Masters 1.000 de la temporada.

Un video mostrando a Fernando Verdasco en el torneo de Shenzen gesticulando con impaciencia y gritando un joven recogepelotas para que le diera su toalla rápidamente circuló rápidamente por las redes sociales y provocó una serie de críticas de aficionados y expertos del tenis hacia el jugador madrileño.

"Los recogepelotas son realmente importantes para nosotros porque también son quizás el futuro de nuestro juego", aclaró el suizo, que comenzó como recogepelotas en el mundo del tenis y que reconoció que "no hubo nada negativo" de aquella época para él. Por ello, no quiere que ahora los recogepelotas se vayan con la sensación de que "no se les aprecie o que fue algo horrible", demandando "cuidarles".

En las Finales ATP Next Gen del próximo mes en Milán, el torneo que termina la temporada para los mejores jugadores masculinos Sub-21, se les indicará a los jugadores que utilicen un toallero al final de la cancha para que los recogepelotas no tengan esa responsabilidad de darles la toalla.