Feliciano López: "Me haría ilusión ser capitán de Copa Davis"

Feliciano Lopez of Spain celebrates after winning during the Davis Cup Finals 2021, Group A, tennis match played between Spain and Russia at Madrid Arena pabilion on November 28, 2021, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Feliciano López no esconde que uno de sus deseos para el futuro es "ser capitán de la Copa Davis", además de asegurar que fue "muy especial" ganar los dos torneos de Queen's en la etapa final de su carrera, gracias a que ha sido "competitivo durante muchos años".

"Quiero seguir dedicando tiempo al Mutua Madrid, también pasar más tiempo con la familia. También quiero seguir vinculado al tenis; jugar algunos torneos senior. Me gustaría tener una buena academia de tenis en Madrid, que no es fácil y es un proyecto a medio y largo plazo, y por supuesto, seguir ayudando al tenis español. Poder ser capitán de Copa Davis es algo que me haría ilusión. No me cierro la puerta a nada", indicó Feliciano López en una entrevista facilitada este viernes por la organización de los Premios Ciudad de la Raqueta.

El tenista, que cumple 25 temporadas en 2022, recibirá el próximo lunes el galardón en la categoría de Trayectoria Tenis, algo que le hace "ilusión" porque considera que estos premios "reconocen la carrera de los deportistas de una manera muy justa".

"Creo que he sido un jugador diferente que ha triunfado en pistas donde otros jugadores españoles pensaban que no podían triunfar hasta que llegó el fenómeno de Rafa (Nadal). Si me tengo que quedar con algo, me quedo con los dos Queen's que he ganado en la etapa final de mi carrera. Creo que eso ha sido algo muy especial porque ya no lo esperas", expresó.

Aunque también le dio valor a los triunfos en la Copa Davis, torneo que siempre disfruta "muchísimo". "He tenido la suerte de haber sido competitivo durante muchos años a lo largo de una carrera muy larga. Ganar al cinco del mundo (Andrey Rublev), en mi ciudad y en Copa Davis son cosas que no se esperan y que te hacen muy feliz", manifestó.

"Me he ido adaptando como he podido. Tengo las armas que tengo para sacar el mayor provecho posible. He intentado potenciarlo lo mejor que he podido y he tenido que evolucionar en aspectos de juego para ser competitivo en todas las pistas. Cuando empecé, el tenis era muy diferente y he evolucionado ese juego a lo largo de todos estos años y generaciones. Evolucionar es el secreto de cualquier profesional", afirmó sobre su tenis.

"ECHO DE MENOS EL CONTRASTE DE ESTILOS Y QUE HAYA JUGADORES DIFERENTES"

Y es que Feliciano López cree que el éxito de seguir compitiendo con 40 años reside en "cuidarse mucho siempre". "A partir de los 30 pensé que tenía que hacer algo diferente si quería seguir jugando bien: 'fisio' privado, alimentación, descanso, me acuesto muy temprano y, por supuesto, una buena genética. Son pequeñas cosas, pero importantes y también el no haber tenido lesiones", apuntó.

"El tenis es casi otro deporte de lo que era cuando empecé como profesional. Falta un poco más de contrastes de estilo porque casi todo el mundo juega de forma parecida. No sé si ha perdido riqueza, pero sí que se ha perdido que exista un contraste de estilos. Considero que, con pequeñas diferencias todo el mundo tiene un estilo de juego parecido. Echo de menos que haya jugadores distintos y el contraste de estilos", dijo sobre el circuito actual.

El madrileño jugará el Abierto de Australia alcanzando la cifra de 80 'Grand Slam' consecutivos, un récord que califica de "inalcanzable". "Ir a Australia es para mí un regalo. Son 20 años sin fallar, son demasiados años y se tienen que dar demasiadas cosas para hacerlo posible. Lo más increíble es llegar a esos números estando bien y casi que con 40 años puedes jugar de tú a tú a los mejores del mundo. Es algo muy bonito que no me esperaba. De lo que más me siento orgulloso es de jugar tantos años y ser competitivo", confesó.

Finalmente, Feliciano López celebró poder compaginar el tenis con su trabajo de director del Mutua Madrid Open. "Siempre digo que tengo bastante suerte de poder hacerlo. Primero, jugar al tenis y después trabajar en equipo y hacer un montón de cosas para las que yo no estaba preparado ni acostumbrado. Luego he tenido la suerte de poder combinarlo con mi carrera. Ha sido un reto, pero un reto muy positivo. Estoy aprendiendo muchísimo y hay un equipo de trabajo brutal", concluyó.