Feliciano López: "Tener a Jódar es increíble, me parece una irrupción absolutamente brutal"

El co-director del Mutua Madrid Open, Feliciano López. - RODILLA

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El codirector del Mutua Madrid Open, Feliciano López, ha comentado que, para el tenis español y el torneo, tener un jugador como Rafa Jódar es "increíble" y que le parece una irrupción "absolutamente brutal" igual que la de Martín Landaluce o Dani Mérida, tres nombres que van a "acompañar" a Carlos Alcaraz "durante muchos años".

"La noticia de tener la Jódar es increíble. Me parece una irrupción absolutamente brutal. De Martín Landaluce hemos escuchado más porque ha estado en un entorno un poco más profesional, ha competido más que Rafa. En Miami dio un golpe en la mesa ganando a tres jugadores del Top 50 y está ya llamando a la puerta del Top 100, si no está ya dentro. Ambos son buenísimas noticia", afirmó el codirector del Mutua Madrid Open en una entrevista concedida a Europa Press en un acto con Rodilla.

Feliciano también apuntó el nombre de Daniel Mérida, que se encuentra jugando la fase previa del torneo de Madrid, al que llega "crecido" después de llegar a la final de Bucarest. "Es un poquito más mayor, pero son tres nombres que van a estar ahí peleando muchos años y van a acompañar a Carlitos (Alcaraz) durante muchos años", añadió.

Una nueva generación de tenistas que el toledano considera "importante" para el torneo, pero sobre todo "clave" para el tenis español. "La realidad es que el tenis español en los últimos años estaba huérfano de un grupo de jugadores que acompañara a Carlos Alcaraz, en esta generación que él va a estar liderando en los siguientes 10 años o más estaba Davidovich, pero detrás había un grupo de 5 o 6 jugadores que ninguno era joven", analizó.

"El éxito del tenis español se basa en que el ecosistema sea suficientemente potente para que unos jugadores ayuden a los otros a mejorar y se retroalimenten entre ellos. Necesitamos que el hueco no sea tan grande entre una generación y la otra. En la Copa Davis, Carlitos será el abanderado de esta generación, pero necesitas un grupo detrás potente para competir a nivel internacional por equipos", subrayó sobre la opciones que tiene España de volver a conquistar una Davis en el futuro.

Por último, habló sobre la importancia de las condiciones en las que se juega el tenis: "Afectan mucho al juego, es de los deportes en que las condiciones meteorológicas afectan más. El calor, la humedad, todo eso afecta mucho. En Madrid tenemos la peculiaridad que es que estamos un poquito más altos respecto al nivel del mar que Montecarlo o Barcelona. Además, puede haber días en los que se juega con techo, lo cual hace que el viento desaparezca y el juego sea mucho mejor porque no hay factores externos que afectan".