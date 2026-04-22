La Fundación Alcaraz presenta la exposición 'En movimiento por la infancia' con elementos clave en su infancia

La directora de la Fundación Alcaraz, Beatriz Garfia, durante la presentación de la exposición 'En movimiento por la infancia'. - DENNIS AGYEMAN

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mutua Madrid Open presenta la exposición 'En movimiento por la infancia', una propuesta de la Fundación Alcaraz que invita a reflexionar sobre las oportunidades en la infancia a través de la historia personal y deportiva de Carlos Alcaraz, y que estará instalada durante todo el torneo en la planta -2 de la Caja Mágica.

La muestra propone un recorrido a través de la vida de Carlos Alcaraz, su crecimiento personal y deportivo, sus referentes y algunos de sus logros más destacados, con el objetivo de visibilizar los principales factores que influyen en el desarrollo de niños y niñas y subrayar la necesidad de acompañarlos para que puedan desplegar todo su potencial.

'En movimiento por la infancia' es una adaptación de la exposición 'Los pies en la tierra', celebrada el pasado año en Murcia, y que próximamente iniciará su recorrido por otras ciudades españolas. La versión presentada en Madrid ha sido concebida específicamente para el espacio del Mutua Madrid Open, manteniendo la esencia y el mensaje de la muestra original a través de una propuesta cercana, lúdica y experiencia.

Los visitantes podrán descubrir distintos objetos vinculados a la trayectoria de Alcaraz, como raquetas, equitaciones, zapatillas y trofeos de su infancia, así como los cuatro títulos de Grand Slam. Además, podrán descubrir otros elementos sorprendentes que permitirán acercarse a su historia desde una perspectiva humana y social.

La directora de la Fundación Alcaraz, Beatriz Garfia, afirmó que el objetivo de la Fundación es "mejorar las condiciones de vida en la infancia" y que la exposición utiliza la trayectoria de Carlos Alcaraz para visivilizar "los factores que influyen en el futuro de los niños". "Vamos a ver elementos clave de su niñez, su desarrollo y su carrera deportiva. Hay equipaciones o trofeos importantes en su formación y carrera", apuntó.

"Hay una realidad muy sorda y muchos niños cerca de nosotros que viven en vulnerabilidad infantil. Nos encantaría que todos nos pusiéramos en movimiento por la infancia. Tenemos grandes proyectos que se centran en el deporte como motor de inclusión social", destacó en la presentación de la exposición llevada a cabo en la Caja Mágica.

Por su parte, la codirectora del torneo, Garbiñe Muguruza, comentó que es un proyecto "muy bonito" y subrayó la importancia de que esté en el recinto que alberga el Mutua Madrid Open, ya que "muchos niños van a poder verla". "Además, verán que Alcaraz quiere dar su imagen y ayudar en este tipo de iniciativas tan bonitas", añadió.

Por último, la extenista recalcó que el torneo siempre ha estado "interesado y preocupado" por dar visibilidad a "los problemas de los jóvenes". "Llevar el deporte a familias que no podrían tenerlo si no es así te puede cambiar la vida. El objetivo es también dar visibilidad a este tipo de iniciativas", concluyó.