Gordon Reid: "El deporte me ha enseñado resiliencia, disciplina y gestión de los éxitos y momentos difíciles"

El tenista británico Gordon Reid durante Wimbledon 2026 - Europa Press/Contacto/John Patrick Fletcher

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El laureado tenista británico Gordon Reid, ganador de 27 títulos de 'Grand Slam' en dobles y campeón paralímpico individual y en dobles, tiene claro que el deporte le ha enseñado "resiliencia, disciplina y a gestionar tanto los éxitos como los momentos difíciles", y apunta a "seguir mejorando el acceso, la participación y la cobertura mediática" para que el tenis en silla pueda continuar con su crecimiento.

"El deporte me ha dado muchísimas oportunidades y experiencias que nunca imaginé mientras crecía. Me ha enseñado resiliencia, disciplina y a gestionar tanto los éxitos como los momentos difíciles, aprendizajes que sirven para todos los ámbitos de la vida", señaló Reid en una entrevista vía 'email' con Europa Press con motivo de su papel como embajador de la marca deportiva 'UNIQLO'.

El nacido en Escocia ya está participando en Wimbledon, donde es el primer cabeza de serie en el cuadro de dobles del tenis en silla junto a su compatriota Alfie Hewett, con el que ganó este miércoles de forma clara a la pareja neerlandesa formada por Tom Egberink y Maarten ter Hofte por 6-1, 6-0.

Seis veces ganador en la hierba londinense, ahora quiere recuperar el trono perdido el año pasado ante el español Martín de la Puente y el neerlandés Ruben Spaargaren, con los que podrían volver a verse las caras en la final. Reid elogia al gallego y a su compatriota Dani Caverzaschi, dos "grandes personas y excelentes jugadores". "Pero también grandes embajadores que ayudan a dar visibilidad al tenis en silla de ruedas e inspiran a la próxima generación", confesó.

Hace unas semanas, estuvo en España jugando el TRAM Barcelona Open. "Siempre es genial volver a Barcelona. El torneo está organizado de una manera muy profesional y el apoyo que recibimos es fantástico", admitió el tenista, que apuntó que "España ha producido grandes jugadores de tenis en silla de ruedas" y que cree que "el interés por este deporte sigue creciendo" en el país.

"El tenis en silla ha avanzado mucho en los últimos años y el nivel sigue aumentando. Seguir mejorando el acceso, la participación y la cobertura mediática será clave si queremos que este crecimiento continúe", añadió sobre el crecimiento a nivel mundial.

Sobre su dúo con Alfie Hewett, con el que ha ganado multitud de éxitos en dobles, recalcó el oro de París 2024, lo único que les faltaba. "Fue algo increíblemente especial. Habíamos conseguido muchos logros juntos, pero ese era el único título que nos faltaba. No diría que se convirtió en una obsesión, pero la decepción de habernos quedado tan cerca en dos ocasiones anteriores nos impulsó a trabajar incansablemente para conseguir el oro en París", advirtió.

Los de la capital francesa fueron sus quintos Juegos Paralímpicos, pero, "sin duda", ha vivido cada edición de manera diferente porque "ha sido único, emocionante y desafiante a su manera". "Y durante este tiempo he cambiado mucho tanto como atleta como persona. La experiencia paralímpica es muy diferente ahora comparada con cuando competí por primera vez siendo adolescente en Pekín", remarcó.

Y Reid tuvo la suerte de vivir unos Juegos en Gran Bretaña, los de 2012 en Londres, algo que "fue enormemente importante" a nivel personal y en el propio país. "El ambiente fue diferente a cualquier cosa que hubiera vivido hasta ese momento y realmente cambió la percepción del deporte paralímpico en Reino Unido. Personalmente, es uno de los momentos más destacados de mi carrera", confesó.

Con una carrera muy extensa y plagada de títulos y medallas, de entre todos esos momentos, para el británico "es difícil elegir solo uno". "Pero creo que ganar mi primera medalla de oro en individual en Río 2016 delante de mi familia ha sido mi momento más memorable", reconoció sobre su victoria en aquella final individual donde batió precisamente a Hewett.

Pero además del tenis, a Gordon Reid le gusta jugar al baloncesto en silla de ruedas, un deporte del que le encanta "la velocidad y la intensidad física" y que "es muy diferente al tenis en silla de ruedas en muchos aspectos". "Es una gran forma de trabajar la condición física mientras cambias de entorno. Mi parte favorita es el componente de equipo, el intentar sacar lo mejor de ti mismo y de tus compañeros", afirmó.

FELIZ DE SU UNIÓN CON 'UNIQLO'

Reid también habló de su papel con 'UNIQLO', marca con la que eligió trabajar porque vio "la pasión y la inversión que tenían en el tenis en silla de ruedas". "Nuestros valores estaban alineados y además están comprometidos con generar un impacto positivo a través del deporte, algo que valoro mucho", indicó.

"Como Embajador Global, tengo la oportunidad de representar a la marca, dentro y fuera de la pista, alrededor del mundo. También tengo la posibilidad de apoyar proyectos que van más allá del deporte con iniciativas como 'The Heart of LifeWear', que pueden marcar una diferencia real en la vida de las personas, y me siento muy orgulloso de formar parte de ellas", añadió.

Y su nombre se une al de otras figuras reconocidas del tenis como el suizo Roger Federer, la británica Emma Raducanu y o el japonés Shingo Kunieda. "Es un verdadero privilegio. Todos son deportistas increíbles a su manera y han conseguido muchísimo en sus respectivos deportes. Formar parte de un grupo tan destacado de deportistas es un honor", confesó Reid.

Además, el laureado tenista sabe que el fuerte apoyo de 'UNIQLO' al tenis en silla de rueda, siendo el patrocinador principal del circuito mundial "ayuda a aumentar la visibilidad del deporte y crea más oportunidades para jugadores de todos los niveles". "Cuanta más visibilidad tenga el tenis en silla de ruedas, más personas podrán ver lo que es posible y, con suerte, animarse a participar", apuntó.