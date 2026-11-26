El tenista británico Cameron Norrie. - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gran Bretaña se ha impuesto este jueves a Alemania en los cuartos de final de las Finales de la Copa Davis, que se disputan en Bolonia en condiciones 'indoor', una eliminatoria en la que los doblistas británicos Patten y Skupski se impusieron en el punto definitivo a Keawietz y Puetz (6-2 y 7-6(6)), antes Alexander Zverev había igualado el marcador después de que Cameron Norrie se impusiera en el primer partido.

La Alemania de Alexander Zverev, número uno del mundo, ha quedado eliminada a las primeras de cambio en las Finales de la Copa Davis. El equipo británico consiguió el pase a semifinales después de imponerse en el punto definitivo con el dobles. La dupla formada por Patten, número uno del mundo en el ranking de dobles, y Skupski consiguieron derrotar a los también especialistas Keawietz y Puetz en dos sets, clasificando a Gran Bretaña a sus primeras semifinales desde 2019.

Una eliminatoria que se abrió con el duelo entre los números dos de ambos combinados, que midió a Cameron Norrie y Jan-Lennard Struff. Un partido en el que el británico estuvo más determinante en el tercer set, al que se marchó el encuentro después de que cada uno se adjudicara una manga. Ahí, Norrie fue capaz de resistir los cuatro puntos de 'break' que tuvo en el quinto juego Struff, para en sus siguientes dos juegos al resto romper y cerrar el partido por 6-2.

Y sin margen de error saltaría Alexander Zverev a la pista, donde le esperaba el británico Arthur Fery, número 32 del mundo. Ahí, el de Hamburgo no fallaría, dándole el punto del empate en la eliminatoria a Alemania con un contundente 6-3/6-2 en poco más de una hora de juego, apoyado en un primer servicio con el que sumó el 85% de los puntos. Sin embargo, en el dobles Gran Bretaña acabaría con la presencia del número uno del mundo en el torneo.