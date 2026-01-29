Granollers y Zeballos se despiden en semifinales del Abierto de Australia

Archivo - Horacio Zeballos y Marcel Granollers durante un torneo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Marcel Granollers no podrá jugar una nueva final de 'Grand Slam' junto al argentino Horacio Zeballos después de caer este jueves en las semifinales del Abierto de Australia ante el británico Neal Skupski y el estadounidense Christian Harrison en dos sets por 6-3, 7-6(7).

El catalán y su compañero, terceros cabezas de serie, siguen sin poder alcanzar la final del primer 'grande' del año, el único en su carrera como pareja que se les resiste a los actuales campeones de Roland Garros y el Abierto de los Estados Unidos.

Skupski, que se tomó una pequeña revancha con ambos por haber perdido junto a su compatriota Joe Salisbury los trofeos en París y en Nueva York, y Harrison dominaron sin problemas el primer set (6-3), pero Granollers y Zeballos tuvieron en su mano cuando rompieron y tuvieron saque para forzar el tercer parcial, pero no lo aprovecharon y terminaron cayendo en el 'tie-break' por 9-7. El británico y el estadounidense jugarán por el título ante los australianos Jason Kubler y Marc Polmans.