Jack Draper no jugará el próximo Abierto de Australia por su lesión en el brazo izquierdo

Jack Draper, durante un partido.

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tenista inglés Jack Draper ha anunciado este viernes que no jugará el próximo Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista rápida en Melbourne, debido a la lesión que todavía arrastra en su brazo izquierdo.

"En lugar de escribir un mensaje, he pensado en enviaros un breve vídeo para hablaros sobre mi progreso. Desafortunadamente, mi equipo y yo hemos decidido no ir a Australia este año", publicó Draper desde su cuenta en la red social X. "Es una decisión muy muy difícil y, obviamente, Australia es un 'Grand Slam' y uno de los torneos más importantes de nuestro deporte", añadió al respecto.

"Sin embargo, llevo mucho tiempo con esta lesión. Estoy en las primeras etapas del proceso y volver a la cancha para jugar al mejor de cinco sets tan pronto no me parece la mejor decisión ahora mismo para mí ni para mi tenis", subrayó el nº 10 del ranking individual de la ATP.

Luego recordó haber "pasado por muchos contratiempos hasta ahora", pero admitiendo que "éste ha sido con diferencia el más difícil, el más desafiante y el más complejo". El pasado septiembre, tras el US Open, se le diagnosticó a Draper una contusión ósea en el brazo izquierdo.

"Es extraño, pero siempre parece que me hace más resiliente, me da más hambre y me hace querer convertirme en el jugador que quiero ser. Tengo muchas ganas de volver a competir en 2026. Solo quiero agradeceros a todos por el apoyo en 2025", indicó el tenista nacido en Sutton.

"Para mí, es fundamental competir y jugar en el circuito con los demás, y tengo muchas ganas de volver a hacerlo. Así que cuidaros y gracias por el apoyo", concluyó Draper en su vídeo.