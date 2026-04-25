Jaume Munar: "Me toca apechugar, es parte del proceso"

Jaume Munar, Mutua Madrid Open - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Jaume Munar se mostró contrariado después de encajar una dura derrota (6-0, 6-1) ante el noruego Casper Ruud este sábado en segunda ronda del Mutua Madrid Open, "limitado físicamente" en un "escenario idílico" como jugar en casa, pero aceptando que es "parte del proceso" para seguir mejorando.

"No me gusta jugar a este nivel, menos en casa, pista central, un escenario idílico con el que siempre sueñas y el rendimiento que doy no es el que me gustaría, pero esta es mi realidad. Muchos altibajos emocionales durante estas últimas semanas", dijo ante los medios tras salir de la pista Manolo Santana en la Caja Mágica.

El balear, que reapareció en Barcelona tras dos meses lesionado, confió en que la derrota en casa forme "parte del proceso". "Hoy ha sido un día de los que me cuesta un poco más, enfrente de un jugadorazo, eso no se lo quita nadie. Me toca apechugar, no está siendo fácil emocionalmente, pero es parte del proceso", afirmó.

"Hoy mal (el brazo). Se me ha visto. No es la lesión, es la descompensación muscular que puedo estar creando. Me está costando dar pasos adelante", añadió un Munar que también quiso ser positivo, celebrando su alegría personal y haber podido al menos competir durante tres partidos en las dos últimas citas en España.

"Mi vida a nivel personal es fantástica. Cuando uno se ve limitado físicamente no es agradable, pero prefiero quedarme con lo positivo. Tengo una vida fantástica. Lo más positivo de estas dos semanas es que en lo general he ido mejorando, a nivel tenístico, físico, mental. Hoy ha sido un día realmente malo que hace que no lo veas tan claro pero he mejorado y mucho. He jugado Barcelona y Madrid que son torneos especiales para mí", confesó.

Munar explicó que su hoja de ruta, desvelando que no irá al Challenger de Cagliari esta próxima semana, pasa ahora por Roma, Ginebra y París, con la desagradable duda de estar pendiente de su físico. "Es una realidad que no me hace nada feliz, y es lo que hay, pero el trabajo está ahí e iremos mejorando", comentó.

"Llevo muchos años haciendo millones de cambios a nivel personal y profesional para dar con la tecla y mejorar. El año pasado di un paso grande. Ahora, con limitación física, me dedico a hacer lo mismo", terminó el balear, dando las gracias al público español por acompañarle de manera "brillante".