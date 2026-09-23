Jessica Bouzas arrolla a Zhiyenbayeva y adelanta a España ante Kazajistán en las finales de la BJKC

Archivo - La tenista española Jessica Bouzas. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo español se ha llevado el primer punto de la eliminatoria de cuartos de final de la Billie Jean King Cup frente a Kazajistán (1-0), que se disputan en la ciudad china de Shenzhen y sobre superficie dura, después de que Jessica Bouzas se haya impuesto por la vía rápida y con autoridad a la kazaja Sonja Zhiyenbayeva (6-2, 6-2) en poco más de una hora de partido.

Bouzas se mostró muy superior a su rival desde el arranque de partido y puso por delante a España en los cuartos de final de la BJKC. Y es que, en un importantísimo duelo entre las número dos de España y Kazajistán, la gallega exhibió un altísimo nivel de tenis que le llevó al triunfo. Especialmente estuvo brillante con su saque, con el no tuvo que hacer frente a ninguna bola de 'break' en contra, cediendo apenas cinco puntos con sus primeros.

El partido comenzó con una Bouzas dominante, que logró romper el saque de su rival en el primer juego. Un 'break' que consolidaría y que sería el primero de los dos que conseguiría en el primer parcial, ya que en el tercer turno de saque de Zhiyenbayeva volvería a ganar el juego al resto. Así, acabaría cerrando el parcial, después de desaprovechar hasta tres pelotas de set en el juego anterior, por 6-2.

Y si el primer set fue cómodo para Bouzas, el segundo sería casi idéntico. La gallega acabó con cualquier atisbo de reacción de la kazaja con dos roturas en los primeros tres turnos de saque de su rival. Así, y tras cinco juegos consecutivos, se colocaría con un 5-1 favorable en el marcador del segundo parcial. Un set que acabaría cerrando con su saque dos juegos después (6-2).

Ahora, será el turno de las número 1 de cada equipo. Un duelo que enfrentará a Cristina Bucsa, número 35 del ranking WTA, y Yulia Putintseva, número 78 del mundo. Partido que en caso de victoria de la cántabra supondría el pase a las semifinales del equipo español, capitaneado por la extenista Carla Suárez.