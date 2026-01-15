Jódar y Maristany jugarán el cuadro principal del Abierto de Australia

Archivo - El tenista español Rafael Jódar golpea una bola durante un partido - Europa Press/Contacto/Fabrizio Andrea Bertani

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Rafael Jódar y Guiomar Maristany lograron este jueves clasificarse para sus respectivos cuadros principales del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada que arranca este domingo, en lo que será su estreno en un 'grande' para ambos.

Jódar demostró su buen momento de forma y debutará en un 'Grand Slam' después de firmar una fase previa donde su principal momento complicado fue precisamente en el último partido que decidía su billete al cuadro individual ante el francés Luca van Assche.

El tenista madrileña comenzó su andadura en Melbourne con una clara victoria ante el australiano Li Tu, al que batió por 6-2, 6-1, mientras que en su segundo choque tuvo algún problema más con el luxemburgués Chris Rodesch ante el que levantó tres bolas de set en la 'muerte súbita' del primer set (12/10) para después solventar con más comodidad el segundo (6-3).

En el choque decisivo ante Van Assche, Jódar empezó bien y se llevó el primer parcial por 6-3, pero el francés replicó con contundencia con un 'rosco' que provocó un tercer ser que se presentaba tenso, pero que no lo fue porque el español no dio opciones a su rival con un 6-1 para entrar en un cuadro principal donde se estrenará ante el japonés Rei Sakamoto, también clasificado desde la previa.

Por otro lado, en la previa femenina, la 'Armada' tenía dos bazas, la de Guiomar Maristany y la de Marina Bassols, pero únicamente la primera pudo meterse en el cuadro final para poder vivir su estreno en un 'Grand Slam'.

La jugadora catalana comenzó su andadura con una buena victoria ante la egipcia Mayar Sheriff en dos mangas (6-4, 6-3), mientras que en segunda ronda se deshizo en un emocionante choque de la rusa Tatiana Prozorova por 6-2, 2-6 y 7-6(7), levantando cuatro bolas de partido con 6-5 en el tercer parcial, entre ellas un 0-40.

En el partido decisivo, tenía enfrente a la estadounidense Elvia Kalieva, frente a la que libró otra buena batalla de casi tres horas que se decantó de su lado por 7-5, 4-6, 6-4 y donde estuvo 2-4 abajo en el tercer y definitivo set. Ahora, su debut en un 'Grand Slam' será ante la kazaja Polina Kudermetova.

Sin embargo, Maristany no podrá estar acompañada por Marina Bassols ya que la tenista gerundense no pudo ganar su último partido de la fase previa ante la japonesa Himeno Sakatsume, que remontó a la española para imponerse por 4-6, 7-6(3) y 6-4 tras casi también tres horas