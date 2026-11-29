Rafael Jódar, final Copa Davis - Massimo Paolone / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El madrileño Rafa Jódar perdió (6-7(4), 6-2, 6-1) ante Lorenzo Musetti el primer punto de la final de la Copa Davis que se está celebrando en Bolonia (Italia), obligado Carlos Alcaraz a vencer a continuación para mantener viva a España contra Italia.

Bajo la cubierta del BolognaFiere Arena de la ciudad italiana, el el desenlace de la 'Final 8' sonrió de inicio a la anfitriona y vigente triple campeona. Jódar, de 20 años, dejó una épica remontada en el primer set, pero maltrecho del pie y ante un Musetti muy inspirado esta semana, España quedó encomendada a Alcaraz.

El partido comenzó torcido para el madrileño, que tras desperdiciar una bola de 'break' en el juego inaugural vio cómo el número 27 del mundo conseguía romperle y ponía en 1-4 en el marcador. De hecho, la situación pudo ser todavía peor para Jódar, que salvó hasta tres pelotas de rotura para el 1-5.

Con 2-5, llegó la reacción del español, que aprovechó su tercera oportunidad para quebrar a Musetti en el noveno juego, antes de empatar la contienda después de que un revés de su adversario se estrellase en la red (5-5). Con el transalpino mandando 5-6 tras defender su saque, llegó el susto para Jódar.

Un mal apoyo durante uno de los puntos provocó que solicitase asistencia médica para tratar su tobillo derecho, un incidente que no evitó que la manga tuviese que decidirse en un 'tie-break' en el que tuvo la iniciativa; Musetti salvó dos bolas de set, pero el número 10 del mundo subió a la red para cerrar el parcial con una excelente dejada.

El italiano, intratable contra Corea del Sur y también ante Chequia, devolvió el golpe en el segundo parcial. Jódar aprovechó la adrenalina para empezar rompiendo, pero Musetti irrumpió en la final con seis juegos seguidos (6-2). Un tremendo mazazo del que no se levantó el tenista revelación de este 2026, el primer año en el Circuito ATP de un Jódar que perdió el control. El de Leganés fue incapaz de sumar con su saque y Musetti endosó otro contundente 6-1 para poner a Italia a una victoria de su cuarto título consecutivo. España, que perdió el año pasado contra los italianos en la final, aún se aferra a Alcaraz y, después, al dobles, para optar a la que sería su séptima Ensaladera.