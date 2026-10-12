Jódar pasa a octavos tras remontar a Lehecka y Carreño se despide ante Auger-Aliassime

Archivo - El tenista español Rafael Jódar - Li Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar ha accedido este lunes a los octavos de final del torneo de Shanghái (China), octavo y penúltimo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de remontar al checo Jiri Lehecka (4-6, 7-6(2) y 6-4), en una jornada en la que la cruz para la representación española la ha firmado Pablo Carreño al caer eliminado ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (3-6, 6-4 y 1-6).

En la pista dura del recinto asiático, Jódar tuvo que remar contracorriente tras ceder un primer set en el que Lehecka tomó ventaja gracias a una rotura tempranera en el tercer juego. Sin conceder más resquicios al resto, el tenista centroeuropeo amarró la manga por 4-6 en poco más de media hora de juego.

La firmeza con los saques imperó a lo largo del segundo set, donde ambos contendientes blindaron sus turnos de servicio sin conceder una sola oportunidad de 'break'. La igualdad abocó el parcial a un 'tie-break' en el que el madrileño sacó a relucir su mejor versión, adjudicándose cinco minipuntos consecutivos para imponerse con claridad por 7-2 y forzar el tercer set.

Y en el desempate definitivo la solidez mental y de juego de Jódar marcó las diferencias. Tras un intercambio de quiebres que elevó la tensión en la pista, el español salvó compromisos serios con su saque y asestó el golpe decisivo al resto en el décimo juego. Con 5-4 a su favor, convirtió la pelota de partido para abrochar el triunfo por 6-4 con un 65% de primeros servicios y 107 puntos ganados, firmando una remontada de mérito.

Por su parte, Pablo Carreño no pudo certificar el pleno español en el arranque de la jornada y tropezó ante un Felix Auger-Aliassime francamente inspirado con el saque. El canadiense tomó las riendas del duelo desde el comienzo rompiendo en dos ocasiones el servicio del gijonés en un primer set que cerró por 3-6.

El tenista asturiano reaccionó en la segunda manga ofreciendo su versión más aguerrida. Carreño apretó al resto hasta lograr un quiebre crucial y levantó hasta cuatro bolas de 'break' en contra para conservar la ventaja y adjudicarse el parcial por 6-4.

Sin embargo, en el tercer y definitivo set el jugador norteamericano no dio margen a la remontada. Auger-Aliassime impuso un ritmo endiablado apoyado en un 80% de efectividad con primeros saques y quebró el servicio de Carreño en tres ocasiones para sellar el pase a octavos con un claro 1-6 tras dos horas de partido.