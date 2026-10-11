Davidovich resiste ante Tiafoe y avanza a octavos en Shanghái

Archivo - Alejandro Davidovich - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich ha accedido a los octavos de final del torneo de Shanghái (China), octavo y penúltimo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de derrotar este domingo en tercera ronda al estadounidense Frances Tiafoe (7-6(4), 4-6, 7-6(6)), frente al que levantó una bola de partido.

En la pista principal del Qizhong Stadium, ambos contendientes se mostraron intratables con sus servicios en el set inaugural, sin conceder ni una sola oportunidad de rotura, donde el español tuvo que ser atendido tras sufrir una reacción extraña, una especie de quemadura, por la aplicación de una crema en la parte baja de la espalda.

La igualdad no resolvió nada y condenó a la manga al 'tie-break'. En ella, el malagueño, número 26 del mundo, remontó un 0-3 adverso para ganar cinco minipuntos seguidos y llevarse el parcial tras casi una hora de juego. Ya en el segundo set, Davidovich desperdició una ocasión de rotura con 2-1, pero Tiafoe, octavo del ranking ATP, no perdonó al resto en el noveno juego, un quiebre que confirmó posteriormente para igualar la contienda.

Todo tuvo que decidirse en un tercer parcial en el que el español neutralizó hasta cinco pelotas de 'break' del norteamericano, que no pudo evitar que la manga tuviese que aclararse en una nueva muerte súbita. Tiafoe llegó a disponer de una bola de partido, pero Davidovich sobrevivió y dispuso de la suya, que no dejó escapar.

Así, puso fin al partido tras dos horas y 47 minutos de juego y selló billete para los octavos de final, donde le espera el polaco Hubert Hurkacz, número 34 del mundo y que derrotó al chino Yi Zhou en tres sets (6-2, 3-6, 6-3).