Jódar se sobrepone a los nervios del debut y avanza a segunda ronda en Madrid

El tenista español Rafael Jódar durante su debut en el Mutua Madrid Open. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar ha avanzado este miércoles a segunda ronda del Mutua Madrid Open, de categoría Masters 1000 y que se disputa sobre tierra batida, tras superar en su debut al neerlandés Jesper De Jong en tres sets (2-6, 7-5, 6-4), en un partido en el que tendría que remontar después de pagar los nervios del debut en un errático primer set.

En el partido más esperado del día, el debut de Rafa Jódar en la Manolo Santana, la nueva sensación del tenis español, el madrileño sufrió los nervios propios de la primera vez. El arranque del partido no fue el mejor para él, sufriendo mucho con su servicio, con el que no ganaría ningún juego en la primera manga y sólo sumaría 11 de los 32 puntos disputados.

Un rendimiento que marcó su devenir en la primera manga, a pesar de que su nivel al resto sí que estaba siendo el ofrecido en los últimos dos torneos --campeón en Marrakech y semifinalista en el Godó--, consiguiendo dos 'break'. Así, la primera manga, marcada por los restos, se la acabaría llevando por un contundente 6-2 el neerlandés tras 37 minutos de juego.

Y con la presión de verse contra las cuerdas, a sus 19 años, Jódar afrontaría un segundo parcial mucho más igualado. La principal tarea pendiente para el español era mejorar con su saque, algo que conseguiría. En el primer turno, salvaría una pelotas de rotura, VAR mediante, que le cargaron de confianza para el resto del set. Sin embargo, desaprovecharía dos puntos de 'break' en el siguiente juego.

Ahí, el partido entraría en su mejor momento de tenis, con ambos jugadores sacando sus saques, aunque con apuros, adelante. Jódar crecía con su revés y De Jong hacía lo propio con su derecha, mucho más certera que en la primera manga. Sería en el tramo final (4-4) cuando volverían a llegar las opciones de 'break', dos para el neerlandés salvadas por Jódar, y otras cinco para el español, todas de set también. Y en esa quinta, acabaría con la defensa del neerlandés e igualaría el partido.

Jódar había demostrado madurez para sacar adelante una situación muy comprometida. Y en el arranque del tercer set confirmaría que ya no quedaba ni rastro de los nervios del inicio de partido, exhibiendo su mejor tenis. Así, tomaría ventaja de 3-1 en el marcador, pero el neerlandés, persistente pese a ir por detrás en el marcador, lograría romper el saque del español 18 juegos después para apretar el marcador (3-3).

Una igualdad en el set que se mantendría hasta el tramo final hasta llegar al 5-4 en el marcador, con Jódar restando para llevarse el duelo. Ahí, el madrileño volvería a subir el nivel para disfrutar de su primera bola de partido tras más de dos horas y media de partido, y con un resto ganador de derecha, como cierran los grandes, consumar la remontada y apuntarse su primera victoria en casa. Ahora, en segunda ronda le espera el australiano Álex De Miñaur.

Por su parte, el Roberto Bautista cayó en primera ronda de su último Mutua Madrid Open. El castellonense no pudo con el argenino Thiago Agustín Tirante, que le superó en dos sets (6-2, 6-4) en una hora y 19 minutos de partido. Un partido que estuvo marcado por el altísimo nivel con su servicio de Tirante, que no concedería ninguna opción de 'break'. Así, las dos roturas conseguidas en la primera manga y otra en el séptimo juego de la segunda serían suficientes para llevarse el partido.

En el cuadro femenino, Carlota Martínez fue la única nacional en entrar en liza, ante la turca Zeynep Sonmez. Un duelo, el primero que abrió juego en la Manolo Santana en el tercer día de competición, en el que la española cayó en dos sets (7-5, 6-2) en una hora y 53 minutos de partido. Ahora, en segunda ronda, su verdugo será la rival de la española Cristina Bucsa.