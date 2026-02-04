Joma presenta la 'Línea Challenge', la colección para la temporada de pista dura

El tenista español Pablo Carreño viste la 'Línea Challenge', la colección de Joma para la temporada de pista dura. - JOMA

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma presenta la 'Línea Challenge', la colección de la empresa afincada en Portillo de Toledo (Toledo) para la temporada de pista dura del tenis y que ha sido desarrollada para acompañar a los jugadores en las situaciones más exigentes de la competición.

Fabricada con tejidos de última generación y un diseño orientado al rendimiento, ofrece comodidad, libertad de movimiento y prestaciones técnicas superiores para tenistas como Pablo Carreño, Albert Ramos, Tomás Machác, Jessica Bouzas, Marcel Granollers, Magda Linette, Katerina Siniaková, Fábián Marozsán, Ann Li y, entre otros, Pedro Martínez Porteto.

Todos ellos lucen esta propuesta formada por diseños inspirados en los colores de este tipo de superficies, con tonos azules y verdes, un homenaje a la pista rápida y con las últimas innovaciones en tecnología textil deportiva incorporadas que se han podido ver en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, y volverán a llevar en los Másters 1000 de Indian Wells y Miami.

La colección Challenge ha sido desarrollada bajo un enfoque técnico, en el que cada detalle responde a las exigencias físicas del tenis profesional. La combinación de diseño con identidad propia e innovación textil permite a los jugadores rendir a los escenarios de mayor exigencia competitiva.

Las prendas -camisetas, shorts y faldas- están confeccionadas con tejidos ultraligeros, elásticos y de secado rápido, que proporcionan un ajuste ergonómico, una gestión eficiente de la humedad y protección solar UV+30.

La aplicación de tecnologías como Micro-Mesh System en zonas estratégicas optimizan la ventilación y la evacuación del sudor, contribuyendo a mantener la temperatura corporal estable durante el juego.

La comodidad en movimiento está asegurada gracias a soluciones técnicas avanzadas, como las costuras planas Flatlock y el corte láser, que minimizan las rozaduras y favorecen una movilidad natural y sin restricciones.

En las prendas inferiores, los tejidos de alta elasticidad garantizan libertad total en los desplazamientos, mientras que los bolsillos ergonómicos para la pelota facilitan acciones rápidas y precisas sin interferir en el rendimiento.