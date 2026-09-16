Kaitlin Quevedo accede a unos octavos de final en Sao Paulo donde no estará Jessica Bouzas

Archivo - Kaitlin Quevedo, durante un partido. - Niclas JÃ–Nsson / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Kaitlin Quevedo ha ganado este miércoles por 6-0 y 6-2 a la rusa Anastasia Tikhonova y ha accedido a los octavos de final del torneo de Sao Paulo (Brasil), de categoría WTA 250 y que se está disputando sobre pista dura, y donde no estará la también española Jessica Bouzas tras perder por 7-5 y 6-1 ante la checa Dominika Salkova.

En este SP Open, con reprogramación del orden de juego por la lluvia, Anastasia Tikhonova afrontó los dieciseisavos como 'lucky loser' tras la retirada previa de la estadounidense Whitney Osuigwe. Sin embargo, la rusa entró fatal al partido y encajó un 'rosco' en menos de media hora.

Aunque el inicio del segundo set sí mostró igualdad y Tikhonova salvó un 30-40 en contra durante el cuarto juego, en el sexto Quevedo ya no malgastó la siguiente bola de rotura que tuvo; consolidó de inmediato esa ventaja y en el octavo juego volvió a imponerse con su resto para cerrar el triunfo después de otros 39 minutos de peloteos.

Peor destino corrió Bouzas en la misma ronda de dieciseisavos, pues se vio remontada en los primeros compases del encuentro (de 1-3 a 4-4), luego desaprovechó una pelota de set en el décimo juego y para colmo en el undécimo recibió un 'break' del que su oponente sacó mucha tajada.

Con esa primera manga ya abrochada a su favor y salvando un 30-40 en contra en el segundo juego del segundo set, Salkova se envalentonó y más tarde rompió el servicio de la pontevedresa dos veces consecutivas para allanarse el camino hacia una victoria que selló con un nuevo quiebre.