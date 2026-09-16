Archivo - Las Finales de la WTA serán de 2027 a 2029 en Charlotte, Carolina del Norte. - Rob Prange / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Women's Tennis Association (WTA) ha anunciado que el Spectrum Center de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos), será la nueva sede de sus Finales a partir de 2027 y hasta 2029 como mínimo, mostrando "ambición de construir la experiencia de campeonato más destacada en el deporte femenino".

Así lo indicó este miércoles la WTA en su página web. "Durante más de 50 años, el tenis femenino ha liderado el crecimiento del deporte profesional femenino, creando una afición global y dando lugar a generaciones de atletas que han trascendido las canchas", añadió su nota.

"A medida que el deporte femenino alcanza nuevas cotas en cuanto a audiencia, inversión, interés comercial y relevancia cultural, la WTA ve una oportunidad para que su campeonato más importante vuelva a marcar la pauta para el futuro", subrayó el mismo comunicado de prensa.

"Las Finales de la WTA se celebrarán en el Spectrum Center, sede de los Charlotte Hornets de la NBA, desde 2027 hasta 2029, reuniendo a las mejores jugadoras individuales y parejas de dobles de la temporada para competir por el título más prestigioso del tenis femenino", agregó el texto.

"Esta alianza plurianual brindará a la WTA una mayor oportunidad para definir la experiencia y la identidad de uno de sus activos más importantes, fortalecer las relaciones con los aficionados y los socios comerciales, y construir una plataforma de campeonato diseñada para crecer a la par del deporte femenino", detalló la WTA en su comunicado.

Luego Valerie Camillo, presidenta de la WTA, por su parte declaró que las Finales "representan todo lo que hace que el tenis femenino sea extraordinario: las mejores atletas del mundo compitiendo al más alto nivel, en un escenario a la altura de sus logros".

"El tenis femenino ha impulsado el deporte femenino durante generaciones, y ahora tenemos la oportunidad de liderar nuevamente creando una experiencia de campeonato que refleje el gran avance del deporte femenino y hacia dónde se dirige", aseguró Camillo.

"En Charlotte, encontramos más que una ciudad anfitriona. Encontramos socios que comparten esa ambición y un lugar donde podemos construir un verdadero hogar para las Finales y para la WTA", concluyó Camillo.

No en vano, acorde al comunicado, la elección de Charlotte "se produjo tras un competitivo proceso global para determinar la futura sede de las Finales de la WTA". "La infraestructura deportiva de la ciudad, su comunidad empresarial, su oferta hotelera y su historial de exitosas colaboraciones público-privadas contribuyeron a que Charlotte destacara, al igual que la ambición compartida de construir algo que trascienda con creces una sola semana de competición", recalcó la nota.

"La Fundación Deportiva de Charlotte ha sido el principal socio local de la WTA durante todo el proceso, trabajando junto con los líderes estatales y locales y la comunidad empresarial de la región para desarrollar la asociación a largo plazo", señaló el texto de prensa.

"Durante la mayor parte de las últimas dos décadas, las Finales han recorrido mercados de todo el mundo, contribuyendo a dar a conocer el tenis femenino a audiencias globales y a ampliar el alcance internacional del circuito", destacó la WTA en su largo comunicado.

"En 2026, el campeonato regresa a Estados Unidos, concretamente a Indian Wells, un escenario excepcional para las mejores jugadoras del mundo y un importante puente hacia la siguiente etapa de las Finales", sentenció la nota de prensa.