Landaluce remonta al verdugo de Alcaraz en Miami y avanza a cuartos de final

Archivo - Martín Landaluce, durante un partido. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín Landaluce ha vencido este martes por 2-6, 7-6(6) y 6-4 al estadounidense Sebastian Korda y se ha clasificado para los cuartos de final del torneo de Miami (Estados Unidos), de categoría ATP Masters 1000 y que se está disputando sobre pista dura.

Landaluce, que está firmando en las instalaciones de Florida un torneo de ensueño para él, derrotó en dos horas y media a un Korda que había sido en la anterior ronda el verdugo del también español Carlos Alcaraz. Y para colmo, el jugador madrileño lo consiguió remontando.

En el set inicial, Korda no malgastó un 15-40 al resto en el sexto juego y además cerró a su favor esa primera manga con otro 'break'. El siguiente set mostró aún mayor igualdad, sin verse ni una sola pelota de quiebre, por lo que el 'tie-break' fue inevitable y dictó sentencia.

Landaluce lo empezó mejor entonado y con ventajas (3-1, 4-2), pero su adversario se recompuso rápidamente y llegó a tener bola de partido con 5-6; entonces el madrileño sacó arrestos para neutralizar ese escenario, adjudicarse tres puntos seguidos y abrochar la muerte súbita a su favor.

Aunque logró una rotura temprana en plena inercia positiva, Landaluce cedió su servicio en el quinto juego (3-2) y no fue hasta el décimo cuando asestó el golpe definitivo por la victoria, sin dejar escapar al resto un 15-40 que le supo a gloria. Ahora se enfrentará en la próxima fase al checo Jiri Lehecka o al también estadounidense Taylor Fritz.