El 'Mágico' Munar firma el gran golpe y Badosa se despide tras una gran lucha

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El tenista español Jaume Munar mostró este martes su mejor cara para avanzar a segunda ronda de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, en una jornada con sabor desigual para la representación nacional y marcada también por la eliminación de Paula Badosa, mientras que sí avanza a segunda ronda la nacionalizada Oksana Selekhmeteva y se va a casa Pablo Llamas Ruiz.

Munar dio la gran noticia del día al superar con autoridad al argentino Francisco Cerúndolo por 6-1, 6-4 y 6-3 en 1 hora y 46 minutos y citarse en segunda ronda con el británico Jacob Fearnley, que remontó ante Alex Michelsen. El balear, número 44 del mundo, cortó además una dinámica de cuatro derrotas consecutivas y abrió con fuerza su séptima participación en Wimbledon.

El español encontró una versión especialmente agresiva para hierba y construyó el triunfo desde el saque y el resto. Terminó con 12 aces, ganó el 94% de puntos con primer servicio y convirtió cinco de sus doce opciones de rotura, además de dominar el total de puntos (95-64).

El primer set fue una declaración de intenciones. Munar rompió muy pronto, volvió a acelerar al resto y desbordó por completo a un Cerúndolo incómodo desde el fondo y lejos del nivel que le había llevado a levantar el reciente título de Queen's. El español apenas concedió ritmo y cerró el parcial con contundencia. En el segundo, el argentino intentó sostenerse más desde el saque, pero Munar volvió a imponer paciencia y precisión para abrir diferencias. Ya en el tercero administró la ventaja con serenidad y terminó cerrando uno de sus partidos más sólidos sobre césped.

La otra presencia española en el cuadro masculino terminó con derrota. Pablo Llamas Ruiz cedió ante el estadounidense Zachary Svajda por 6-1, 6-2 y 6-4 en 1 hora y 35 minutos. El español sufrió mucho con el segundo saque, no logró convertir ninguna bola de rotura y quedó penalizado por el alto número de errores ante un rival mucho más incisivo desde el intercambio y claramente superior en momentos decisivos.

En el cuadro femenino, Paula Badosa se quedó sin premio pese a competir durante más de dos horas y caer ante la estadounidense Emma Navarro por 6-4, 3-6 y 7-5 en uno de los partidos más igualados de la jornada.

La catalana arrancó mejor y encontró premio en el primer set gracias a una gestión valiente de los juegos largos. Salvó momentos delicados al saque, encontró una rotura importante en el tramo final y terminó cerrando una manga muy trabajada después de desaprovechar varias oportunidades anteriores.

Sin embargo, Navarro elevó el nivel en el segundo parcial y logró equilibrar el encuentro desde el resto. Badosa mantuvo producción ofensiva -acabó incluso con más ganadores que su rival (38 por 30)- y conectó diez aces, pero también convivió con siete dobles faltas y una menor eficacia con el primer servicio. El desenlace llegó en un tercer set muy ajustado donde ambas compartieron el dominio de puntos y la estadounidense terminó imponiendo un punto más de consistencia para cerrar el partido por solo dos puntos de diferencia (106-104).

También avanzó la rusa nacionalizada española Oksana Selekhmeteva, que debutó con autoridad al imponerse a la austríaca Sinja Kraus por 6-1 y 7-5 en 1 hora y 35 minutos. Resolvió el primer set con enorme superioridad, dominando desde el intercambio y castigando especialmente el segundo saque de su rival. El segundo parcial sí exigió más trabajo, con Kraus elevando el nivel y manteniéndose cerca en el marcador, pero Selekhmeteva supo evitar que el encuentro se alargara, sostuvo sus turnos decisivos y cerró el pase.