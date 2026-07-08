Marta Kostyuk considera "terrible" que el COI levante el veto a Rusia

La tenista ucraniana Marta Kostyuk celebra su victoria en los cuartos de final de Wimbledon 2026 - Mike Egerton/PA Wire/dpa

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tenista ucraniana Marta Kostyuk dejó claro este miércoles que le parece "terrible" y "lejos de ser juego limpio" la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de levantar provisionalmente las sanciones a Rusia y permitir que sus deportistas puedan clasificarse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (Estados Unidos) de 2028.

"Me parece terrible y creo que está muy lejos de ser juego limpio para todos los países involucrados, no sólo para Ucrania. Estoy totalmente en desacuerdo con esta decisión, pero creo que mucha gente se ha manifestado al respecto", apuntó Kostyuk en rueda de prensa tras su clasificación para las semifinales de Wimbledon.

La jugadora no cree que "nada vaya a cambiar". "Sólo quiero salir a la pista y, con suerte, vencer a todas las rusas contra las que juegue en los Juegos Olímpicos, y eso es todo", aseveró la número 13 del ranking mundial.

Kostyk advirtió que planteará "algo al respecto" a la Federación Internacional de Tenis (ITF), que es la que debe dar el visto bueno final. "Definitivamente, no haré esto antes de mi semifinal, pero tal vez pueda hablar un poco más sobre esto en los Estados Unidos o donde sea, cuando tenga tiempo para hablar con el equipo, con las chicas, con el Gobierno y ver qué vamos a hacer al respecto. Pero por ahora, no es algo en lo que esté concentrada", sentenció.