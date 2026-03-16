Martín de la Puente sigue haciendo historia y asciende al número dos del mundo

Archivo - El tenista español Martín de la Puente durante un torneo - Europa Press/Contacto/John Patrick Fletcher

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín de la Puente continúa haciendo historia en el tenis en silla de ruedas y este lunes se convirtió en el nuevo número dos del ranking mundial de la modalidad tras adjudicarse este pasado fin de semana el título en el torneo de Rome (Estados Unidos).

Este nuevo triunfo del jugador gallego, logrado ante su compatriota Dani Caverzaschi, le permite mejorar en la clasificación publicada este lunes por la Federación Internacional, superando al inglés Alfie Hewett y logrando la posición más alta de un jugador español con 5.036 puntos, por detrás del japonés Tokito Oda (6.310).

De la Puente, que ya fue número uno del mundo en categoría junior en 2015 y de dobles en noviembre de 2022, lleva un 2026 óptimo en cuanto a resultados en el que ha jugado por primera vez la final del Abierto de Australia, donde cayó ante Oda por 2-6, 6-2, 6-2. El vigués acabó el 2024 como número cuatro del mundo.

Por su parte, la final de Dani Caverzaschi en el torneo estadounidense también le trae buenas noticias en lo referente al ranking ya que sube tres posiciones y se sitúa el séptimo tenista del mundo, igualando su mejor clasificación ya lograda el pasado mes de abril de 2025.