Medvedev confirma su participación en Australia en mitad del debate sobre las vacunas

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista ruso Daniil Medvedev, número dos del mundo, ha confirmado este martes que jugará en el Abierto de Australia del próximo año, el primer 'Grand Slam' de la temporada, en mitad del debate sobre las vacunas y tras las restricciones impuestas por el estado de Victoria, que requiere para ingresar un comprobante de vacunación contra el coronavirus.

Medvedev, que fue derrotado por Novak Djokovic en la final del torneo de este año, dijo este martes que no faltará al primer 'grande'. "Nos vemos en enero en Australia", indicó el ruso, confirmando que está vacunado contra la COVID, condición obligatoria para competir y poder acceder a Melbourne.

Medvedev parecía no comprometerse con la vacunación contra la COVID-19, pero sí cumplirá este requisito en su llegada a Australia. Si bien el ruso ha confirmado su presencia en Melbourne, aún no se conoce la participación de Djokovic, nueve veces campeón del torneo.

El serbio ha mostrado dudas sobre la vacuna contra el coronavirus, aunque no ha revelado si ha sido vacunado o no. Australia ha aplicado medidas estrictas durante toda la pandemia, y Melbourne ha estado bajo bloqueo en seis ocasiones desde marzo de 2020. De hecho, la ciudad solo levantó sus restricciones más recientes a fines de octubre.

A pesar de que el programa de vacunación de Australia está ganando impulso, los viajeros que no son ciudadanos deben poder proporcionar un comprobante de vacunación y un resultado negativo de la prueba de PCR, mientras que las regulaciones de cuarentena varían según las reglas estatales.

Según la Federación Australiana de Tenis todavía existe la esperanza de alcanzar un acuerdo para que los jugadores no vacunados compitan en el torneo después de cumplir una cuarentena de dos semanas, y además, el primer ministro Scott Morrison también ha sugerido que los jugadores podrían recibir una exención.

El martes, sin embargo, el primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, insistió en que los jugadores tendrán que ser vacunados. "No voy a tener gente sentada en las tribunas que hayan hecho lo correcto, solo para que los jugadores millonarios que deberían [estar] vacunados corran por el lugar y corran esencialmente un riesgo mayor de contagiar", sentenció.

Djokovic, en declaraciones del pasado mes de octubre, no fue claro con su presencia en el primer 'Grand Slam' de 2022: "No sé si iré a Australia, no sé qué está pasando. Actualmente, la situación no es nada buena. Por supuesto que quiero ir, Australia es mi 'Grand Slam' más exitoso, quiero participar, amo este deporte, todavía tengo motivación".