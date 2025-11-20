Carreño cae ante Mensik y República Checa toma ventaja

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista checho Jakub Mensik ha dado a República Checa el primer punto de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia (Italia) en condiciones de pista dura e indoor, tras imponerse en dos sets a Pablo Carreño (7-5, 6-4), por lo que la 'armada' deberá ganar los siguientes dos puntos si quiere acceder a la ronda de semifinales.

Pablo Carreño no pudo con un imperial Mensik, sobre todo con su saque. El checo decantó a su favor un igualado partido apoyado en un servicio con el que consiguió 20 'aces' y casi un 70% de primeros. Aun así, el asturiano logró romperle en la primera manga, pero dos 'break' casi consecutivos de Mensik, y otro en el tramo final de la segunda manga, le dieron la victoria al checo.

Una eliminatoria entre España y República Checa que arrancó con el duelo entre el número dos español, Pablo Carreño, y el checho, Jakub Mensik, en el que los checos partían con el favoritismo. Pero desde el primer juego el asturiano demostró, presionando el saque de su rival, que iba a vender cara su derrota. De hecho, el nivel de Carreño era notable y conseguiría romper el servicio del checo en el séptimo juego.

Sin embargo, la reacción de Mensik sería inmediata con dos oportunidades de 'break' en el siguiente juego, y a la primera volvería a igualar el tanteo, que entraba en su parte final igualado 4-4. Y ahí, el checo comenzó a mandar con sus golpes desde el fondo de pista para marcar la diferencia. Con 6-5 favorable en el marcador, acabaría cerrando el set al resto en su tercera oportunidad.

Se le ponía cuesta arriba el encuentro a Carreño. Más teniendo en cuenta el nivel que estaba teniendo el checo con su saque, que le permitió sacar adelante de manera cómoda sus servicios en el arranque del primer set. Menos contundencia tenía Carreño, que tuvo que levantar dos bolas de rotura en el sexto juego.

Y de nuevo, como en la primera manga, todo se decidiría en los últimos juegos del set. Ahí, con 5-4 favorable al checo y saque del español, Mensik asestaría el golpe definitivo al primer punto de la eliminatoria con un 'break' con el que cerraría el partido (6-4) en una hora y 41 minutos de juego. Así, necesita España que Jaume Munar se imponga a Jiri Lehecka en el segundo punto si no quiere quedar eliminada a las primeras de cambio.