Equipo español Copa Davis contra Austria - Massimo Paolone / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista madrileño Daniel Mérida firmó el primer punto para España en la Final 8 de la Copa Davis en Bolonia (Italia), al superar (6-4, 6-4) este jueves al austriaco Joel Schwärzler, en el debut de la 'Armada' en busca de la ronda de semifinales.

El equipo capitaneado por David Ferrer podrá certificar las 'semis', donde espera Gran Bretaña como verdugo de Alemania, sin necesidad de tirar de Carlos Alcaraz, en el segundo punto individual que disputará a continuación Rafa Jódar contra Jurij Rodionov.

Mérida, que entró en la convocatoria para la fase decisiva del Mundial de tenis en sustitución Alejandro Davidovich por lesión, mantuvo la concentración en un inicio complicado con su saque y fue sólido y efectivo, con una derecha potente que desbordó a su rival, una Austria ahora contra las cuerdas.

El madrileño de 22 años, en su segundo partido de Davis tras ganar en septiembre su encuentro de la eliminatoria en Chile, salvó dos bolas de 'break' en sus primeros dos turnos de saque. Schwärzler, de 20 años y debutante en el torneo, mantuvo la igualdad pero en el decisivo noveno juego cedió su saque.

Mérida hizo buena la única bola de 'break' que tuvo y a continuación cerró la primera manga con 6-4. Con esa tranquilidad a su favor, el tenista español se mantuvo sólido, mejoró el servicio y no tuvo problemas para ir sumando. El austriaco, sin red, acusó la presión y encajó el 'break' en el quinto juego que dio a Mérida, en la línea de su gran temporada, ventaja suficiente.

Jódar, quien debutó en la Davis también en Chile este septiembre, tiene en su mano el pase a semifinales contra Jurij Rodionov en el segundo punto. Alcaraz, flamante Maestro tras ganar las Finales ATP el pasado domingo, fue reservado para el dobles, junto a Marcel Granollers, si hiciera falta el desempate contra Austria.