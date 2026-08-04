Mérida remonta y Munar, Carreño y Bouzas se despiden de Canadá

Dani Mérida - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Dani Mérida ha avanzado a segunda ronda del torneo de Montreal (Canadá), sexto ATP Masters 1.000 de la temporada, después de superar este martes al canadiense Liam Draxl (3-6, 6-4, 6-4), mientras que Jaume Munar se ha retirado y Pablo Carreño se ha despedido ante el francés Valentin Royer (1-6, 7-5, 6-2), y Jessica Bouzas ha quedado eliminada en el WTA 1.000 de Toronto ante la ucraniana Elina Svitolina (6-7(5), 7-6(4), 6-4).

Mérida, número 63 del mundo y que el mes pasado estrenaba su palmarés ATP en Umag (Croacia), comenzó cediendo el primer parcial, en el que el norteamericano consiguió romper dos veces su saque, por una del madrileño. En el segundo set, después de sobrevivir a cinco bolas de 'break' en contra, empató el duelo al romper en el décimo y último juego.

En la tercer manga, que inició anulando cinco pelotas de rotura de su adversario y en la que se produjo un intercambio de quiebres en seis juegos consecutivos, esperó hasta el juego final para, en su segunda oportunidad, poner fin al encuentro al resto. Ahora, se enfrentará al francés Ugo Humbert, 28ª raqueta mundial.

Por su parte, Pablo Carreño dijo adiós al certamen canadiense tras sufrir la remontada del francés Valentin Royer (1-6, 7-5, 6-2). Tres roturas dieron al asturiano, actual número 68 del mundo, el triunfo en el primer parcial, pero a partir de ese momento ya no logró romper el servicio de su rival. Un 'break' en el undécimo juego del segundo set permitió al galo, 78ª raqueta mundial, igualar la contienda, y un 5-1 de salida en el tercero le ofreció el billete a la siguiente ronda.

La otra baja de la 'Armada' en Montreal fue la del balear Jaume Munar, número 45 del mundo, que se retiró antes de empezar su duelo previsto ante el belga Alexander Blockx. Por el momento, se desconoce el motivo de su abandono.

Mientras, Jessica Bouzas se despidió de Toronto en segunda ronda ante la número nueve del mundo, la ucraniana Elina Svitolina (6-7(5), 7-6(4), 6-4), después de ganar el primer set. La gallega, en el puesto 63 del ranking WTA, se llevó en el 'tie-break' una errática manga inaugural y posteriormente se adelantó 3-1 en la segunda.

Sin embargo, Svitolina reaccionó y, después de otra rotura para cada contendiente, una nueva la muerte súbita decidió el parcial a su favor. La ucraniana arrancó con un 5-0 el set definitivo, y aunque la de Vilagarcía de Arousa respondió ganando los cuatro siguientes juegos, otro quiebre en el último juego dio el triunfo a Svitolina.