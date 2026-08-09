Mérida sigue intratable para llegar a cuartos en Montreal

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El tenista español Daniel Mérida superó (6-3, 6-1) al neerlandés Tallon Griekspoor este domingo para meterse en cuartos de final del torneo de Montreal (Canadá), sexto ATP Masters 1000 de la temporada.

El madrileño, que se medirá ahora al estadounidense Learner Tien, verdugo (6-4, 6-4) del argentino Thiago Agustín Tirante, voló de nuevo en la pista dura canadiense, superficie en la que no tenía victorias en el Circuito hasta esta semana. En poco más de una hora, Mérida pasó por encima de un Griekspoor que venía de sorprender a Alexander Zverev.

El tenista español firmó un set perfecto y fue capaz de mantener el nivel en el segundo parcial para vencer por la vía rápida y seguir rompiendo su techo en un torneo de categoría ATP 1000. Mérida dejó escapar las primera bolas de 'break', pero en el quinto juego logró la renta que doblaría con el triunfo parcial al resto (6-3).

El madrileño fue incluso más agresivo en un segundo set donde se puso 5-0, mientras Griekspoor no aprovechaba las mínimas opciones para romper que dejaba su rival. Con un contundente 6-1, Mérida se metió en los cuartos de final más importantes de su carrera, en una temporada de total irrupción que tiene asegurado el 'Top 40' del mundo, sin importar la superficie, ya que hace tres semanas ganó su primer título en la tierra de Umag (Croacia).