Muguruza: "Creo que he jugado mejor que otros años en Madrid, pero he perdido el partido"

Publicado 05/05/2019 19:00:47 CET

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se mostró decepcionada por su derrota este domingo ante la croata Petra Martic en la primera ronda del Mutua Madrid Open, torneo de categoría Premier Mandatory de la WTA, aunque aseguró haber jugado "mejor" que en otras ediciones, lamentando no haber jugado "más inteligente" para sacar partido a sus opciones.

"Creo que ha sido un buen partido y las dos jugamos a un buen nivel. Creo que tuve muchas ocasiones en el primer y segundo sets, y tenía que haber sido más lista y jugar más inteligente. Cometí un par de errores y ella lo aprovechó y pudo recuperarse en el segundo set y ganar", señaló Muguruza en rueda de prensa tras su derrota.

En este sentido, confesó que este tempranero revés le rompía "un poco" su preparación para Roland Garros. "Quería llegar más lejos en el torneo. Este era mi primer partido en tierra y quería ganarlo, pero seguiré luchando en Roma y en París. Este es sólo un torneo, muy importante, pero sólo uno y la semana que viene tendré otro", apuntó.

"Este año he jugado a un nivel alto, pero ella estaba jugando bastante bien y venia de ganar un torneo (Estambul). De todos modos, tuve la sensación de que en algún momento tenía el partido controlado. Creo que este año he jugado mejor que en otros, pero he perdido", prosiguió la de Caracas.

Además, indicó que ha estado "mejorando" respecto al 2018 y que considera su nivel actual "bastante bueno". "Mi tenis estaba funcionando hoy y todo parecía estar bien. En esos puntos clave, tengo que ver lo que tengo que ajustar y lo que he hecho mal. Son algunos pequeños detalles y, a este nivel, no se trata solo de jugar bien", sentenció.