Muguruza debuta en el WTA Elite Trophy con remontada sobre Zhang

Publicado 31/10/2018 14:58:13 CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza inició su participación en el WTA Elite Trophy, el torneo que se disputa en la localidad china de Zhuhai, con victoria y remontada ante la china Shuai Zhang por 3-6, 6-3, 6-2.

La de Caracas, que en los últimos años ha estado en las Finales de la WTA, ha optado por no cerrar aún su temporada y jugar en esta cita que reúne a algunas de las mejores jugadoras por ranking que no se clasificaron para el evento de 'maestras' que se disputó en Singapur, donde su inicio no fue el esperado, aunque acertó a reaccionar para sumar su primera victoria en un grupo donde también está la letona Anastasija Sevastova.

Y es que Zhang, 36 del mundo, comenzó muy centrada y apenas dejó imponer su tenis a la doble ganadora de 'Grand Slam' que perdió su primer saque para ir ya a remolque. Muguruza fue mejorando y pudo recuperar el 'break' perdido, pero la local salvó el peligroso 15-40 del quinto juego y ya no dio más concesiones.

La exnúmero uno del mundo continuó con ciertos problemas al inicio del segundo parcial, donde supo mantener la calma para levantar siete bolas de rotura entre sus dos primeros saques, una muestra de buen hacer que tuvo su recompensa en el sexto juego cuando por fin encontró un resquicio al resto para romper de forma clave y llevar el duelo a una tercera y definitiva manga.

Ahí, los restos se impusieron al principio y las dos tenistas intercambiaron 'breaks' en los cuatro primeros juegos. Sin embargo, Muguruza logró asentarse, lo contrario que Zhang, que cedió también sus otros dos saques para hincar la rodilla.