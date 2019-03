Muguruza no descarta jugar la eliminatoria de Copa Federación ante Bélgica

Publicado 11/03/2019 11:33:07 CET

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza aseguró que le apetece "jugar" la eliminatoria de la Copa Federación del próximo mes ante Bélgica, donde España se juega volver al Grupo Mundial, aunque no confirmó si estará a las órdenes de Anabel Medina.

El equipo español se jugará su ascenso a domicilio y en pista dura cubierta los días 20 y 21 de abril, y la número uno del tenis nacional no descarta echar una mano para lograr el objetivo después de no disputar la eliminatoria ante Japón del pasado mes de febrero.

"No lo he decidido todavía, pero sí, me apetece jugar", confesó Muguruza tras clasificarse este domingo para los octavos de final en Indian Wells (Estados Unidos) tras la retirada de Serena Williams por un problema vírico.

La de Caracas, que había ganado seis juegos seguidos para hacerse con la primera manga por 6-3, se dio "cuenta" de que "algo pasaba" con la estadounidense "al final del primer set". "Vi que ella estaba llamando al entrenador y me imagino que no se sentía muy bien", comentó en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

"Pero creo que Serena comenzó jugando muy bien al principio. Muy agresiva desde el principio con su saque, con sus tiros, siendo muy dominante. Tuve que adaptar un poco mi posición en la pista, la forma en que estaba pegando y me llevó algunos juegos el hacerlo. Una vez que lo hice, me sentí mucho más cómoda para poder empezar a jugar mi tenis y creo que jugué bien un set", añadió.

La exnúmero uno del mundo quiso coger "el lado positivo" de este pase de ronda. "Ahora tengo más oportunidades de enfrentarme a mejores rivales", recalcó la doble ganadora de 'Grand Slam' que ahora se medirá a la holandesa Kiki Bertens, "una jugadora muy sólida y que cada vez está jugando mejor y mejor".

Sobre su tenis, Muguruza reconoció que "probablemente" esté ahora cometiendo "algunos errores que tal vez" no hacía anteriormente. "O no escojo los tiros correctos, o un poco de confianza, es una mezcla entre no jugar suficientes partidos, tal vez el no enfrentarme a las mejores jugadoras", apuntó.

"Hoy en día, unos pocos errores aquí y allá y se te va el partido, es todo muy rápido, especialmente aquí. Realmente tienes que estar muy concentrada todo el tiempo y jugar bien. El día que no te sientes tan bien, estás fuera, así que es muy competitivo", agregó la hispano-venezolana.

En este sentido, confesó que aunque suene "raro", ella no mira su ranking. "Realmente no me importa. Claro que si estás más arriba, es mejor, pero hoy por ejemplo me enteré que Serena está la 10. A nadie le importa, ya sabes. Te enfrentas a buenas jugadoras y al final tienes que salir y ganar. Por supuesto quieres estar más arriba porque significa que estás siendo consistente", sentenció una Muguruza que trabaja "duro para volver y ser más fuerte".