Muguruza no jugará en Montreal porque arrastra "molestias en el brazo derecho"

Publicado 07/08/2018 22:08:04 CET

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza, número 7 del ranking WTA, no jugará el torneo de Montreal (Canadá), de categoría WTA Premier 5 y que se disputa sobre pista dura, porque sigue arrastrando "molestias en el brazo derecho".

La hispano-venezolana, que seguirá con su tratamiento y viajará a Cincinnati este viernes, tiene previsto continuar la gira americana con vistas al US Open. De ahí que haya querido ser previsora para llegar en condiciones al último 'grande' del año.

"Desafortunadamente, aún me estoy recuperando de La lesión en el brazo que surgió la semana pasada. Hice todo lo posible para intentar jugar aquí, pero desafortunadamente no estoy lista y necesito un poco más de tiempo. Va a ser raro no jugar aquí pero espero regresar a Montreal en el futuro próximo", declaró Muguruza al anunciar su baja a la WTA y al torneo.

Garbiñe tiene previsto jugar en Cincinnati antes del US Open que se celebrará a finales de mes en Nueva York. La tenista nacida en Caracas ya se retiró la semana pasada del Abierto de San José por el mismo motivo. "Vengo notando algo de dolor en mi brazo derecho y no estoy lista", indicó.