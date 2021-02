Muguruza: "No pienso tan lejos como repetir la final del año pasado en Australia"

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza, que este domingo ha caído en la final del Yarra Valley Classic, de categoría WTA 500 y que se ha disputado en Melbourne (Australia), ante la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty (7-6(3), 6-4), ha explicado que no está pensando en "repetir la final" del año pasado en el Abierto de Australia, y que no mira "más allá" de la primera ronda.

"No pienso tan lejos como repetir la final del año pasado. Solo estoy concentrada en pensar en mi primera ronda, que jugaré el martes. No estoy mirando más allá. Solo tengo que ir ronda por ronda, luego veré dónde termino", señaló tras el partido.

En la final del 'grande' oceánico de 2020, Muguruza, ganadora de dos títulos de 'Grand Slam', sucumbió ante la estadounidense Sofia Kenin, ante la que había conseguido adelantarse (4-6, 6-2, 6-2).

Por otra parte, analizó la final jugada este domingo ante Barty. "A pesar de la derrota, ha sido una buena semana con buenos partidos. Normalmente no juego la semana anterior a un 'Grand Slam', pero me llevo muchas cosas positivas de esta semana. He jugado una final, eso no está mal", subrayó.

"La final fue más dura. 'Ash' ha sacado muy bien, pero a pesar de todo he tenido mis oportunidades. Creo que jugó muy bien y creo que ambas hicimos un buen partido. El primer set fue muy peleado, y también el segundo. Me llevo cosas positivas y voy a tratar de mantener el nivel", advirtió.