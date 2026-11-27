Italia - Chequia, Copa Davis - Massimo Paolone / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Italia se impuso (2-1) a Chequia este viernes en la primera semifinal de la Copa Davis gracias al punto del dobles, para avanzar por cuarta edición consecutiva a la final en busca de un cuarto título el domingo contra Gran Bretaña o España.

Lorenzo Musetti, quien había ganado el primer partido individual contra Jakub Mensik, y Andrea Vavassori doblegaron con remontada incluida (3-6, 6-1, 7-6(4)) a Jiri Lehecka y Tomas Machac. La anfitriona acudió un año más al desenlace de la Final 8 de Bolonia, aunque, como contra Corea del Sur, tuvo que sudar de lo lindo.

El primer punto llevó la firma de un Musetti que cumplió como hizo ante los asiáticos con el 1-0, ante un Mensik que se estrenaba en Bolonia. El italiano fue un muro, salvando las seis bolas de 'break' que tuvo en contra. En el tercer juego llegó ese primer momento comprometido para un Musetti que, impulsado por su público, se llevó la manga inaugural con tres juegos seguidos (6-3).

En el segundo set, el tenista local rompió en el séptimo juego y después evitó la rotura de un Mensik que no dejó de intentarlo. Cuando Musetti sacaba para lograr la victoria, el checo también tuvo bola de 'break', pero el italiano firmó su triunfo por la vía rápida (6-4). La anfitriona puso la cuarta final a tiro, pero aún quedó una larga jornada por delante en el SuperTennis Arena.

El número uno de su equipo volvió a pesar a Flavio Cobolli y Jiri Lehecka mantuvo vivo a Chequia con un 6-2, 1-6 y 6-3 para forzar el dobles. El checo saltó con todo y se apuntó el primer set con dos 'breaks'. Con más presión si cabe, Cobolli elevó su nivel y respondió en un contundente segundo set, que no supo continuar.

El número 7 del mundo, que se marchó cabizbajo la semana pasada de las Finales ATP de Turín, alargó un agridulce final de temporada, lesionado además en octubre, en un mal tercer set. Lehecka aprovechó la baja forma anímica de su rival y rompió en el cuarto juego, evitó el 'break' en el séptimo, y logró un triunfo clave.

El billete a la final se decidió en un dobles de tremenda emoción, sobre todo en un tercer set que pudo caer de cualquier lado. Los italianos fueron de menos a más, con Musetti entrando en la dupla por Matteo Berrettini, para forzar ese tercer acto de grandes puntos, drama en la red y la magia de este torneo.

La garra de Lehecka rozó el 'break' para los checos en el octavo juego, pero Musetti no se quedó atrás. Al límite ambas parejas, el error y el acierto estuvo en centímetros, pero aguantaron las dos para forzar al menos la muerte súbita. Italia, vigente triple campeona, se metió en su cuarta final seguida a costa de una Chequia que estuvo muy cerca de volver a pelear la Davis 13 años después.