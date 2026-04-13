El Mutua Madrid Open y Rodilla renuevan su alianza buscando mejorar la experiencia de los aficionados

El CEO del Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian, y el codirector del torneo, Feliciano López, durante el acto. - RODILLA

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mutua Madrid Open y Rodilla han renovado su acuerdo estratégico para la edición de 2026, lo que consolida a la firma como empresa de restauración oficial del torneo en un acto celebrado este lunes que ha contado con la participación del codirector del torneo, Feliciano López, y el CEO, Gerard Tsobanian, con el objetivo de mejorar la experiencia de los aficionados en el recinto de la Caja Mágica.

El Grupo Rodilla ofrecerá al público un total de 14 puntos de hostelería repartidos por el recinto. Esta apuesta tiene como objetivo completar la experiencia de los aficionados fuera de la pista, en un contexto donde los grandes torneos buscan ofrecer mayores comodidades a los espectadores.

Durante la presentación, Feliciano López destacó el gran momento deportivo actual y manifestó su deseo de ver una final en Madrid entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Además, aclaró que la pista que se instalará en el Santiago Bernabéu no cambiará "la actividad habitual del Tenis Garden" porque los entrenamientos serán "privados" y "sin público".

Por su parte, Gerard Tsobanian resaltó la co-dirección del torneo entre Feliciano López y la extenista Garbiñe Muguruza como una apuesta por la igualdad de género. "Es la 24 edición del torneo y cada año intentamos sorprender. Esperamos estar a la altura de las expectativas. La idea con Muguruza es buscar la igualdad, que hoy en día es una necesidad. Son dos cerebros más que se complementan bien. Vamos a ser el primer torneo de la historia que va a tener a un hombre y una mujer en la co-dirección", apuntó.

Como parte de esta colaboración, la cadena de restauración ha puesto en marcha una iniciativa para acercar el evento a los seguidores mediante el sorteo de cientos de entradas. Una promoción en la que los aficionados podrán participar a través de la compra de diferentes packs de sándwiches de la marca en sus establecimientos.