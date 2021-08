Nadal se clasifica con trabajo y dolor para la tercera ronda de Washington

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal se clasificó este jueves para la tercera ronda del torneo de Washington, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura, después de derrotar con trabajo y dolor al estadounidense Jack Sock en tres sets por 6-2, 4-6, 7-6(1).

Más de tres horas tuvo que estar en la pista el manacorí, invitado por la organización, en su regreso a la acción desde su eliminación en las semifinales de Roland Garros el pasado 11 de junio. El balear encontró más resistencia de la esperada de su rival, un jugador que por momentos recordó al que estuvo entre los diez mejores, y que por momentos rozó la sorpresa.

Nadal no supo sujetar la reacción de Sock y posteriormente se complicó el choque, cuando estuvo con 'break' abajo en el tercer parcial y mostraba aparentes síntomas de dolor en su pierna, a los cuales se sobrepuso para acabar con la resistencia del americano.

De todos modos, el inicio de partido del tenista español fue bastante sólido pese a que tuvo que levantar tres bolas de rotura en el tercer juego. Sin embargo, su 'drive' voló (11 golpes ganadores) e hizo correr a un Sock que entregó la manga sin remisión.

Pero el estadounidense no quería pasar desapercibido y plantó más batalla de la esperada. Replicó al 'drive' del balear con el suyo, un 'cañón' que hizo mucho daño y que le permitió igualar fuerzas. Además, no dio opciones con su saque y esta vez no dejó pasar un resquicio del español tras un inesperado fallo con su 'drive' para romper y ponerse por delante.

Sock consiguió llevar el partido ante un Nadal cuya cara reflejaba incomodidad con algo. El ganador de 20 'grandes' parecía cojear, pero aún así no se retiró, ni siquiera cuando el americano rompió de inicio. El de Manacor supo aguantar y, poco a poco, logró ir recuperando su solidez para volver a equilibrar el encuentro, aunque el estadounidense apuró sus opciones hasta una 'muerte súbita' donde el español aceleró hasta la tercera ronda donde se verá las caras con Lloyd George Harris.