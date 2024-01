Nadal: "Tener cada día a gente genial a mi lado marca la diferencia"

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Nadal afirmó este martes que "tener cada día a gente genial" a su lado había marcado "la diferencia" para regresar bien a las canchas, habiendo vencido al austriaco Dominic Thiem en dieciseisavos de final del torneo de Brisbane (Australia), de categoría ATP 250 y que se disputa sobre pista dura.

"El apoyo es muy importante, especialmente en momentos bajos. Tener la oportunidad de recibir miles de mensajes durante todo este año y tener cada día a gente genial a mi lado marca la diferencia, sin duda", subrayó Nadal tras su victoria por 7-5 y 6-1 frente a Thiem.

"Gracias por el apoyo desde que llegué aquí, es un día emocionante y importante para mí. Tras uno de los años sin duda más difíciles de mi carrera, tener la oportunidad de volver frente a un público increíble y jugar a un nivel muy positivo... Para ser el primer día, es algo que nos hace sentir orgulloso a mí, a mi equipo, a mi familia y a todos los que han estado ahí cada día durante el último año", declaró a pie de pista.

El balear negó haber tenido aún "un verdadero test" para calibrar su nivel, por haber estado "demasiado tiempo fuera". "Pero creo que el primer set ha sido muy igualado, ambos hemos sacado bien y hemos ido ganando más o menos bien nuestros servicios", resumió sobre la primera manga.

"Yo estuve muy cómodo y luego pude tener ese descanso en el 6-5, así que eso marcó la diferencia. Honestamente sé que Dominic ha estado pasando por algunos momentos difíciles con lesiones también, así que estoy contento de verlo en el campo y le deseo todo lo mejor para esta temporada", añadió Nadal.

"Echaba de menos estar bien y estar sano, por supuesto. Me he sentido competitivo y jugar frente a un público como éste de entregado, como siempre ha sido durante toda mi carrera aquí en Australia, ha sido increíble. Y no puedo agradecérselo a todo el mundo", concluyó Nadal, conmovido.