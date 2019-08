Osaka: "No me he divertido jugando al tenis desde Australia"

Publicado 01/08/2019 10:42:27 CET

TOKIO, 1 Ago. (Reuters/EP) -

La tenista japonesa Naomi Osaka confesó que no se ha "divertido jugando al tenis" desde que conquistó el Abierto de Australia el pasado mes de enero, algo que ha convertido los últimos meses en "los peores" de su vida.

"Puedo reflexionar y decir que, probablemente, no me he divertido jugando al tenis desde Australia. Finalmente, estoy aceptando eso y estoy aprendiendo de nuevo ese sentimiento de diversión. Inesperadamente, los peores meses de mi vida han tenido algunos de los mejores momentos porque he conocido a gente nueva ", comentó Osaka en una publicación en redes sociales.

La número dos del ranking mundial aseguró que cuando las cosas no le salen, se culpa a sí misma "al cien por cien". "Tengo una tendencia a cerrarme. No quiero que nadie cargue con mis pensamientos o mis problemas", reflexionó.

Osaka, que cayó eliminada en primera ronda de Wimbledon, afirmó que este periodo le sirvió para "aprender mucho" sobre ella misma. "Crecí mucho como persona estos pasados años. Estoy realmente emocionada sobre como pinta el futuro dentro y fuera de la pista. Nos vemos en Estados Unidos", señaló.