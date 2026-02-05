Pablo Carreño cae ante el neerlandés Tallon Griekspoor en los octavos de final de Montpellier

Archivo - El tenista español Pablo Carreño. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pablo Carreño ha caído eliminado en los octavos de final del torneo de Montpellier, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en pista dura y condiciones indoor, tras caer derrotados en dos sets por el neerlandés Tallon Griekspoor (6-4, 6-4) en una hora y siete minutos de juego.

El tenista asturiano no pudo con un Griekspoor muy sólido con su servicio, que mantuvo a lo largo de todo el partido, no concediendo ningún punto de 'break'. Así, el neerlandés llevaría la iniciativa durante todo el encuentro, consiguiendo romper el servicio de Carreño en una ocasión en cada set, lo cual fue suficiente para llevarse ambos parciales por un marcador idéntico de 6-4.