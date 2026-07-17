Paula Badosa avanza a 'semis' en Iasi y Dani Mérida pasa a la final en Umag

Paula Badosa, tras un partido. - Europa Press/Contacto/Niclas JÃ–Nsson

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa ha derrotado este viernes por 6-4 y 7-6(2) a la húngara Panna Udvardy y ha accedido a las semifinales del torneo WTA 250 de Iasi (Rumanía), mientras que el también español Daniel Mérida ha ganado por 6-4 y 6-2 al argentino Román Andrés Burruchaga y se ha metido en la final del torneo ATP 250 de Umag (Croacia).

En la tierra batida rumana, Badosa y Udvardy conservaron sus primeros servicios sin sustos hasta que en el quinto juego tuvo la catalana tres bolas de 'break', infructuosas todas, pero ya avisando de su peligro. De hecho, Badosa rompió el servicio de su adversaria a la primera ocasión que dispuso en el noveno juego, consolidando 'ipso facto' dicha ventaja.

Pese a tener en el bolsillo ese primer set, Badosa no empezó bien la siguiente manga porque pronto se vio 0-2 abajo. Aunque le devolvió a la húngara inmediatamente ese 'break', en el sexto juego volvió a ceder su turno de saque la jugadora catalana, quien de nuevo hizo 'contrabreak'.

Sufría Badosa sacando, como demostraron las cinco pelotas de quiebre que afrontó en sus tres siguientes servicios, si bien neutralizó todas y forzó una muerte súbita en la que mejoró lo suficiente como para ponerse 3-1, allanarse el camino y certificar su victoria (7-2) después de dos horas.

Por otra parte, sobre la tierra batida croata, Mérida tuvo en general menos problemas para imponerse a su rival. Salvó un 30-40 en el tercer juego del set inicial y justo a continuación logró él un 'break' vital. Burruchaga se recuperó devolviéndoselo (4-3), pero más adelante encajó otra rotura y eso significó que perdiese la primera manga en 45 minutos.

En el segundo parcial, ambos se vieron férreos con sus saques hasta que el madrileño fue letal con un 0-40 en el cuarto juego y desde ahí aceleró hacia el triunfo, sellado tras otros 36 minutos de peloteos. Su oponente por el título será el bosnio Damir Dzumhur o el eslovaco Alex Molcan.