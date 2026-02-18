Paula Badosa: "Pisar una pista de tenis hace que todo merezca la pena, lo hago por pasión y por mí"

Archivo - La tenistas española Paula Badosa. - ALVARO DÍAZ/RFET - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa ha respondido este miércoles a una aficionada que la acusaba de ser irrespetuosa por abandonar tantos torneos, y ha señalado la primera en "sufrir dolor y tener pesadillas interminables" es ella, pero que pisar una pista de tenis "hace que todo merezca la pena" y que lo hace por "pasión" y por ella.

"Soy la primera en sufrir dolor y tener pesadillas interminables para intentar encontrar soluciones cada día y, para mí, después de todo, pisar una pista de tenis hace que todo merezca la pena cada vez. Así que seguiré intentándolo. Porque se trata de intentarlo y eso no va a cambiar. Siempre lo intentaré una vez más", afirmó la tenista gironí en su cuenta de 'X'.

Badosa confesó que sigue jugando por su "pasión" y por ella. "Si hay tan solo un uno por ciento de posibilidades de seguir adelante, las aprovecharé. Así es como veo y entiendo la vida. Si no te gusta, no tienes por qué seguirme. Y lamento informarte de que no me retiraré, así que seguirás viéndome durante un tiempo. La próxima vez, cambia de canal", agregó.

Por último, la española respondió a la crítica fan que no tiene "ni idea" de lo que es "vivir con una lesión crónica y seguir adelante a pesar de todo". "Despertarte cada día sin saber cómo responderá tu cuerpo, buscando soluciones y luchando por algo que amas y por lo que lo das todo, incluso cuando es muy difícil", concluyó.