Paula Badosa: "Somos un rival duro y nos encanta competir como país"

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa ha declarado que el enfrentamiento de cuartos de final de la Billie Jean King Cup frente a Ucrania va a "ser duro", pero que están "deseando" que llegue, ya que les "encanta competir como país" y disputar la eliminatoria que arranca este miércoles a partir de las 11.00 horas en China.

"Estamos deseando que llegue el miércoles. Claro que va a ser duro, pero nosotras también somos un rival duro. Nos encanta competir como país, como equipo. Tengo muchas ganas de ello", ha asegurado Paula Badosa en la rueda de previa a la eliminatoria frente a Ucrania.

En estas Finales de la Billie Jean King, la jugadora catalana regresa a las pistas 75 días después de sufir una lesión en el psoas. "Han sido un par de meses duros. Estoy feliz de volver. Día a día me voy sintiendo un poco mejor. Nunca es fácil regresar después de una lesión", explicó.

"Me siento genial con mis compañeras. Creo que en este tipo de competición es muy importante tener un buen ambiente, un buen espíritu de equipo. Al regresar de una lesión, a veces te sientes un poco sola, con altibajos. Tener a estas personas a tu lado, a tu gente, siempre ayuda. Me motiva", destacó.

Por su parte, Jéssica Bouzas ha manifestado que "están listas" para el duelo frente a Ucrania. "Es duro jugar contra ellas porque tienen buenas jugadoras. Sabemos que cada partido va a ser complicado. El punto clave es estar bien como equipo, entrenar bien y sentirnos bien juntas. Creo que lo estamos haciendo bien. Estaremos listas", aseguró.

"Esta es la tercera vez que estoy aquí jugando para España. Debuté en la fase de clasificación. Ahora creo que conozco más la competición. Estoy feliz de volver, de poder jugar las Finales, de estar con el equipo. Creo que estamos entrenando bien. Creo que vamos a estar listas para luchar contra Ucrania", destacó.

Finalmente, Leyre Romero ha revelado que es un "sueño hecho realidad" poder debutar en una convocatoria. "Lo estoy disfrutando mucho. Siempre soñé con formar parte de la selección española. Estoy disfrutando cada momento", afirmó.

"También los entrenamientos con mis compañeras, que son muy buenas conmigo. Estoy disfrutando muchísimo de esta primera experiencia aquí con el equipo", concluyó Romero, quien ha entrado en sustitución de la lesionada Nuria Párrizas.