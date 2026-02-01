Pedro Sánchez da la enhorabuena a Alcaraz, "un ejemplo de esfuerzo, superación y coraje"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al tenista español Carlos Alcaraz por su conquista este domingo del Abierto de Australia, el séptimo 'Grand Slam' de su carrera, y ha asegurado que el murciano es "un ejemplo de esfuerzo, superación y coraje" que llena "de orgullo" a los españoles.

"Carlos Alcaraz nos ha dado un ejemplo de esfuerzo, superación y coraje, para volver a hacer historia en el Open de Australia. Un campeón que nos hace vibrar con su tenis y que nos llena de orgullo. ¡Enhorabuena, Carlos Alcaraz!", escribió en su cuenta oficial de la red social X.

Alcaraz conquistó el Abierto de Australia después de superar este domingo en la final al serbio Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), un título que supone el primero para el murciano en Melbourne y que le permite completar el 'Career Grand Slam', es decir, haber ganado al menos una vez cada uno de los 'major' del curso: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Con 22 años y 272 días, Alcaraz ha alzado su séptimo título de 'Grand Slam', tras dos Roland Garros (2024 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos US Open (2022 y 2025), y emula a Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y el propio Djokovic como los únicos tenistas capaces hasta ahora de conquistar los cuatro 'grandes' del circuito.

Además, el de El Palmar se convierte en el tenista de la Era Abierta más joven en lograrlo, superando a su compatriota Nadal, que lo logró con 24 años y 102 días en el US Open 2010, y es el segundo español en reinar en Melbourne después, precisamente, del balear (2009 y 2022).