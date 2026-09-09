De la Puente supera su estreno en el US Open y Caverzaschi se despide

Archivo - Martín de la Puente durante los Juegos Paralímpicos de París - PAULINO ORIBE/CPE - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín de la Puente se clasificó este miércoles para los cuartos de final del cuadro de tenis en silla del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, mientras que su compatriota Dani Caverzaschi no pudo acompañarle y resultó eliminado.

El jugador gallego, tercer cabeza de serie en este 'grande', se metió entre los ocho mejores después de superar sin excesivos problemas al estadounidense Conner Stroud por un doble 6-2. El vigués buscará ahora las semifinales ante el neerlandés Ruben Spargaaren.

Este es precisamente su compañero en el cuadro de dobles, con el que avanzó a semifinales tras batir al japonés Takuya Miki y el israelí Sergei Lysov en tres sets por 6-1, 4-6 y 10/6. Para alcanzar la final, tendrán que deshacerse del neerlandés Tom Egberink y Stroud.

Menos suerte tuvo Dani Caverzaschi, eliminado ya de ambos cuadros. En el individual, el madrileño tenía un duro choque contra el británico Alfe Hewett, segundo favorito que le derrotó por 6-0, 6-2, mientras que tampoco pudo superar su estreno junto al neerlandés Maarten Ter Hofte al caer ante el argentino Gustavo Fernández y Tokito Oda por 6-0, 6-1.