Rafa Jódar barre a Musetti y accede a octavos en Montreal

Rafa Jódar - Marcin Cholewinski / Zuma Press / Europa Press / C

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar ha avanzado a octavos de final del torneo de Montreal (Canadá), sexto ATP Masters 1.000 de la temporada, después de lograr este jueves una victoria rápida ante el italiano Lorenzo Musetti (6-4, 6-3), y buscará su pase a cuartos ante el checo Jiri Lehecka.

El madrileño, de 19 años y que el lunes comenzaba la semana cayendo ante el estadounidense Taylor Fritz en la final de Washington (Estados Unidos), disputó su tercer partido en cuatro días y empleó una hora y 35 minutos para deshacerse del número 13 del mundo, lo que le permite enlazar nueve torneos consecutivos sumando más de un triunfo en cada uno de ellos.

El desgaste físico y mental no ha hecho mella en la 15ª raqueta mundial, que a pesar de que cedió su saque en las dos mangas disputadas no se dejó ir. En el primer set, se repuso a un 2-0 de su rival y firmó dos 'breaks' en el tercer y el noveno juegos para adelantarse en la contienda.

Arrancó la segunda manga con rotura, y aunque Musetti le respondió con un 'contrabreak' volvió a tomar ventaja ganando los tres siguientes juegos (4-1). El italiano quebró de nuevo su servicio en el sexto, pero Jódar se encargó de cerrar el parcial y el encuentro al resto en su segunda oportunidad.

De esta manera, el español, que cuenta con un balance de 32-12 en 2026, consigue la tercera victoria frente a un 'Top 20' de su carrera y se convierte, además, en el segundo jugador menor a 20 años que llega a octavos en Canadá esta década, tras el estadounidense Learner Tien.

"Creo que hice un gran trabajo al resto. En general, jugué muy sólido, intentando atacar siempre que podía. Lorenzo es un jugador de primer nivel, así que sabía que tenía que manejar bien los momentos de presión. Por eso estoy muy contento con mi actuación de hoy", señaló Jódar en declaraciones tras el partido.

Ahora, se efrentará en cuartos con el checo Jiri Lehecka, octavo favorito y que ha accedido a la ronda después de eliminar al belga Alexander Blockx (6-3, 6-4). Si Jódar logra ganar, subirá el próximo lunes al puesto 13 del ranking ATP, que supondría su mejor clasificación histórica.