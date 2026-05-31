Rafa Jódar: "Muchos se hubiesen dejado llevar, yo creí en que podía dar más"

Rafael Jódar, Roland Garros - Pawel Andrachiewicz / Zuma Press / Europa Press /

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafael Jódar reconoció que esta semana y esta temporada será de máximo aprendizaje, un primer año en el Circuito de la ATP en el que rompe un techo casi a cada partido, mostrando confianza en su juego como este domingo para remontar los dos primeros sets a su compatriota Pablo Carreño y meterse en cuartos de final de Roland Garros, su segundo 'Grand Slam'.

"Fue un partido muy difícil y Carreño jugó muy bien los dos primeros sets. Estoy muy contento con la remontada y seguir empujando y creyendo hasta el último punto. Intento disfrutar el momento, estaba hablando con mis amigos y mi familia antes del partido. Es un regalo jugar una cuarta ronda de Roland Garros", dijo en rueda de prensa tras superar al asturiano.

"Mi objetivo era disfrutar, quería ganar y dar mi mejor tenis. Acepté cómo salió el partido, Carreño jugó muy bien, y después tuve mi oportunidad y subí mi nivel en los siguientes tres sets. Estoy muy contento de cómo está saliendo la semana y la temporada también", añadió el tenista de 19 años.

Jódar confesó no estar cansado e insistió en disfrutar de un primer año de mucho aprendizaje. "No. Creo que estoy tratando de disfrutar el momento. He jugado cuatro partidos, algunos más largos, intento recuperar bien. Los días de descanso son importantes para tener el cuerpo listo. No estoy cansado", dijo.

"Es mi primer año en el Circuito así que estoy intentando disfrutar el proceso. Todo es nuevo para mí. Voy a aprender mucho, este año me dará mucha experiencia, hay cosas que no sé porque es mi primer año. Pero salir a estas granes pistas es muy especial, estoy muy agradecido de ser parte de uno de estos partidos, contra uno de los mejores jugadores españoles como Carreño, y muy agradecido de toda la gente que vino a apoyarme", añadió.

"Sabía que tendría mis opciones, que el partido no está terminado hasta el último punto. Fue mi mentalidad hoy. Sabía que Carreño estaba a un gran nivel, pero uno de los momentos importantes fue cuando estaba abajo en el segundo set que empujé, no dejarme ir. Hubo muchos momentos importantes y estoy muy contento de cómo los afronté. Muchos jugadores se hubiesen dejado llevar y hubiesen pensado que con la cuarta ronda era suficiente, pero creí en que podía dar un poco más y por suerte gané", insistió un Jódar que se medirá ahora con el alemán Alexander Zverev.

El madrileño se refirió al choque contra el número tres del mundo. "Es un gran jugador obviamente. Es uno de los mejores del mundo, trataré de dar mi mejor tenis, el día de descanso aprovecharlo y disfrutarlo, unos cuartos de final, intentar aprovechar la oportunidad, con la fe de que si hago las cosas bien puedo ganar también como en los otros partidos", terminó.