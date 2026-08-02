Rafa Jódar sella otra remontada para luchar por el título en Washington

Rafa Jódar - Europa Press/Contacto/Marcin Cholewinski

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar ha logrado el pase a la final del torneo de Washington (Estados Unidos), de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, después de remontar en semifinales al chileno Alejandro Tabilo (6-7(6), 6-4, 6-4), y luchará por el título ante el estadounidense Taylor Fritz.

El madrileño, actual número 24 del mundo, volvió a remontar, como hiciera en cuartos de final ante el italiano Lorenzo Musetti (1-6, 6-1, 6-4, un partido en el que no cedió ni una vez su saque y que le permitió acceder a la segunda final ATP de su carrera, después de la disputada y ganada en Marrakech en el mes de abril.

Para ello, tuvo que reponerse al golpe que supuso caer en el 'tie-break' del set inaugural, que cayó del lado de la 15ª raqueta mundial. Ya en la segunda manga, un solitario quiebre en el séptimo juego -en su cuarta oportunidad de rotura del parcial- le valió para equilibrar la contienda.

El 'break' con el que arrancó el set definitivo fue clave para cerrar la victoria tras dos horas y 23 minutos de juego, con la que se asegurar arrancar en el 'Top 15' del ranking ATP el próximo lunes. Además, se convierte en el segundo jugador nacido en 2006 o después en alcanzar varias finales ATP, igualando al brasileño João Fonseca (2).

"Sabía que tenía mis oportunidades, me mantuve positivo y pude jugar con ritmo con mi saque para poder sacarlo", señaló Jódar, que a sus 19 años es el tercer finalista español masculino en la historia del torneo de Washington, después de Àlex Corretja (2000) y de Alejandro Davidovich (2025).

Este domingo (20.30 hora peninsular española) afrontará la final ante el local Taylor Fritz, tercer cabeza de serie del certamen norteamericano que selló su pase al partido definitivo al derrotar a su compatriota Brandon Nakashima (6-3, 3-6, 6-3). Fritz ganó el único precedente ante Jódar, este año en Delray Beach.