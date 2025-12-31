La Rafa Nadal Academy cierra un 2025 plagado de éxitos

Rafa Nadal en el centro de la Rafa Nadal Academy de Manacor. - RAFA NADAL ACADEMY

La Rafa Nadal Academy ha cerrado el año 2025, el primero tras el adiós de Rafa Nadal a la competición profesional, como un curso de consolidación, crecimiento y éxitos deportivos que refuerzan el proyecto iniciado en Manacor y que se proyecta ya a escala global.

En el apartado júnior, 2025 volvió a ser un año excepcional, confirmando los éxitos del Annual Program de la Rafa Nadal Academy, el programa especial que engloba formación tenística y educativa y que garantiza un desarrollo integral de los jóvenes tenistas. Iván Ivanov cerró la temporada como número 1 del ranking mundial júnior, tras conquistar los títulos de Wimbledon y el US Open, un logro que eleva a 13 el número total de Grand Slams júnior ganados por jugadores formados en la Rafa Nadal Academy.

Estos éxitos se suman a los logrados en el apartado profesional por Jaume Munar, quien firmó la mejor temporada de su carrera, alcanzando el mejor ranking de su trayectoria (36), clasificándose por primera vez para los octavos de final de un Grand Slam en el US Open, y desempeñando además un papel clave en las eliminatorias de la Copa Davis, donde España alcanzó la final.

Junto a Munar, Alex Eala vivió la mejor temporada de su carrera. La filipina logró su primer triunfo en el cuadro final de un Grand Slam, se situó por primera vez en el Top 50 del ranking WTA, conquistó su primer título WTA en Guadalajara, fue finalista en Eastbourne y alcanzó las semifinales del Miami Open, consolidándose entre las jugadoras más prometedoras del circuito.

Por su parte, Casper Ruud saboreó esta temporada el triunfo más importante de su carrera al coronarse como campeón del Mutua de Madrid Open y ganar también en Estocolmo. El curso también fue especialmente significativo para Coleman Wong, que consiguió sus primeras victorias en el cuadro final de un Grand Slam, nuevamente en el US Open, y para Solana Sierra, que se convirtió en la primera campeona del Mallorca Women's Championships.

Además, en septiembre, la Rafa Nadal Academy anunció su nueva estructura en el área de tenis, basada en la continuidad y en el ADN que le ha caracterizado desde su apertura en 2016. El propio Rafa dio la bienvenida a Gustavo Marcaccio como nuevo Director de Tenis, tanto de la academia de Manacor como de los centros que forman parte de su expansión internacional.

En el plano institucional, la Rafa Nadal Academy continuó reforzando su proyección internacional. En 2025 se inauguró el Rafa Nadal Tennis Center en Marbella, el primero abierto en España, y se anunció la llegada del primer Rafa Nadal Tennis Center en América del Sur, que se ubicará en Porto Bello (Brasil) y cuya apertura está prevista para 2028, un paso estratégico que consolida la vocación internacional del proyecto y su apuesta por nuevos mercados.