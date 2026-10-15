La Rafa Nadal Academy se expande en Oriente Medio con un nuevo Rafa Nadal Tennis Center en Baréin. - RAFA NADAL ACADEMY

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rafa Nadal Academy amplia su red de centros deportivos a nivel mundial con la próxima apertura del Rafa Nadal Tennis Center Baréin, ubicado en Amwaj Islands, el nuevo centro será el noveno de la institución en todo el mundo y se desarrollará en colaboración con HARVE, compañía impulsada por Infracorp y especializada en el desarrollo y gestión de proyectos de hostelería, ocio y lifestyle.

Con esta apertura, prevista para el último trimestre de 2027, la Rafa Nadal Academy afianza su presencia en Oriente Medio, donde ya cuenta con una academia en Kuwait, y da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento junto a socios de referencia.

La colaboración con HARVE, que apuesta por introducir marcas y conceptos internacionales en el mercado bareiní, une su experiencia en la creación de proyectos de hotelería, turismo y ocio de primer nivel con el prestigio internacional, la trayectoria deportiva y la metodología de entrenamiento de la Rafa Nadal Academy.

El proyecto se ubicará en Amwaj Islands, uno de los enclaves residenciales y turísticos más destacados de Baréin, conocido por su entorno junto al mar y su oferta de restauración y ocio. En este escenario, el Rafa Nadal Tennis Center Baréin aspira a convertirse en un nuevo punto de encuentro para los amantes del tenis, con una propuesta que integrará deporte, bienestar y servicios de calidad.

El complejo contará con seis pistas de tenis indoor y outdoor, tres pistas de pádel, espacios de preparación física y recuperación, una tienda deportiva y una cafetería. El centro ofrecerá programas para jugadores de todas las edades y niveles, bajo la dirección de entrenadores de la Rafa Nadal Academy y siguiendo la metodología de entrenamiento desarrollada a partir de la experiencia de Rafa Nadal y su equipo técnico hace diez años.

El director general de Expansión Internacional de la Rafa Nadal Academy, Joan Suasi, valoró muy positivamente este nuevo anuncio: "Baréin supone una incorporación importante a nuestra red internacional y estamos encantados de trabajar junto a HARVE para llevar al país nuestra metodología de entrenamiento, nuestra experiencia técnica y nuestra forma de entender el desarrollo de los jugadores".

Además, destacó que esperan contribuir "al crecimiento del tenis en Bahréin, apoyar el desarrollo del talento local y ofrecer a los jugadores una experiencia que refleje los estándares y la filosofía de la Rafa Nadal Academy".

Por su parte, el director de HARVE, Abdulaziz Tawfeeqi, destacó el valor de la alianza, que supone "un nuevo hito" en la visión de "desarrollar destinos y experiencias excepcionales que combinen deporte y lifestyle".

"A través de este centro queremos ofrecer una experiencia de tenis de primer nivel, basada en una metodología de entrenamiento reconocida internacionalmente y respaldada por instalaciones avanzadas y entrenadores especializados", concluyó.